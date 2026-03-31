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लाखों दावेदार, फिर भी PCS के पद रह जाते खाली, इस बार भी रिक्त रह गईं 15 सीटें

Mar 31, 2026 08:18 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा पीसीएस में लाखों बेरोजगारों की दावेदारी के बावजूद पद खाली रहने का सिलसिला बना हुआ है। पीसीएस 2024 में भी ‘योग्य अभ्यर्थी’ नहीं मिलने के कारण 947 में से 15 पद रिक्त रह गए। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों को फिर से विज्ञापित करने की सिफारिश शासन से की जाएगी।

लाखों दावेदार, फिर भी PCS के पद रह जाते खाली, इस बार भी रिक्त रह गईं 15 सीटें

UP News: यूपी की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) में लाखों बेरोजगारों की दावेदारी के बावजूद पद खाली रहने का सिलसिला बना हुआ है। पीसीएस 2024 में भी ‘योग्य अभ्यर्थी’ नहीं मिलने के कारण 947 में से 15 पद रिक्त रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों को फिर से विज्ञापित करने की सिफारिश शासन से की जाएगी। यह पहली बार नहीं है कि पीसीएस में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद खाली रह गए हैं। पिछली कई भर्तियों से यह स्थिति बनी हुई है।

इससे पहले 23 जनवरी 2024 को घोषित पीसीएस 2023 के अंतिम परिणाम में भी कुल 20 प्रकार के 253 पदों के सापेक्ष 251 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफलता मिली थी। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण प्राविधिक सहायक (भूतत्व) के दो (ओबीसी व एससी के एक-एक) पद खाली रह गए थे। वहीं पीसीएस 2022 के अंतिम परिणाम में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 19 पद (राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी के एक, व्यवस्थापक के 16 और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में रसायनज्ञ के दो पद) खाली रह गए थे।

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पीसीएस 2021 में 678 पदों के सापेक्ष 627 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए थे और योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण श्रम प्रवर्तन अधिकारी के दो और प्रधानाचार्य के 49 कुल 51 पद खाली रह गए थे। पीसीएस 2020 में 487 पदों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था और बाल विकास परियोजना अधिकारी की 11 रिक्तियां योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गई थी। पीसीएस 2019 में 453 रिक्तियों के सापेक्ष 434 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया था। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 19 पद खाली रह गए थे। लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. केबी पांडेय का कहना है कि पीसीएस के लिए आवेदन भले ही लाखों अभ्यर्थी करते हों लेकिन अभ्यर्थियों के विभिन्न पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने के कारण पद खाली रह जाते हैं।

मूल रूप से बागपत की रहने वाली हैं नेहा पांचाल

पीसीएस-2024 के परिणाम में टॉप करने वाली नेहा पांचाल का परिवार मूल रूप से बागपत के फतेहपुर पुट्टी गांव का रहने वाला है। उनकी ससुराल बुलंदशहर में अनूपशहर के गांव जिरौली में है। ग्रामीणों के अनुसार उनका परिवार लगभग 30 वर्ष पहले दिल्ली चला गया था, मगर उनकी कामयाबी से गांव में जश्न का माहौल है। अनूपशहर के गांव जिरौली में भी लोग बहू की सफलता पर खुशी मना रहे हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'जनसेवा को बनाएं आचरण का आधार। पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अभ्यर्थियों की लगन व समर्पण का प्रमाण। अपने संदेश में चयनित युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भरोसा जताया कि वे अपनी प्रतिभा और निष्ठा के साथ प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।'

पीसीएस भर्ती में 74 जिलों के अभ्यर्थी करेंगे प्रतिनिधित्व

पीसीएस परीक्षा परिणाम में यूपी के 75 में से 74 जिलों के अभ्यर्थियों के चयन होने से लगभग प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया। चयनित अभ्यर्थियों में लखनऊ (8.24%), प्रयागराज (5.34%), कानपुर नगर (4.52%), आगरा (3.02%) के साथ अयोध्या (2.78%) टॉप 5 में शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर संभल, कन्नौज, कासगंज, महोबा और फतेहगढ़ जैसे अपेक्षाकृत छोटे एवं पिछड़े जिलों से भी अभ्यर्थी सफल रहे।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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