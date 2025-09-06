Desire to become a doctor and now career is at stake, case against 11 students who took admission in MBBS डॉक्टर बनने की चाहत और अब करियर ही दांव पर, एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 11 छात्रों पर केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDesire to become a doctor and now career is at stake, case against 11 students who took admission in MBBS

डॉक्टर बनने की चाहत और अब करियर ही दांव पर, एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 11 छात्रों पर केस

बलिया में डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले छात्रों का अब करियर ही दांव पर आ गया है। एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 11 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यह सभी छात्र चितबड़ागांव के अलग-अलग गांवों के हैं। इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था।

Yogesh Yadav बलिया, वरिष्ठ संवाददाताSat, 6 Sep 2025 11:13 PM
नीट यूजी-2025 की पहले राउंड की काउंसिलिंग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाण पत्रों से एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 11 छात्रों के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज करा दिया गया। बलिया में नगर कोतवाली पुलिस ने सदर तहसीलदार की तहरीर पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से खलबली मची है। जिन परिवारों और छात्रों ने एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, अब उनका पूरा करियर ही दांव पर लग गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उपश्रेणी के प्रमाणपत्र पर प्रवेश लेने वाले गैर जनपद के एक अभ्यर्थी के कागजातों की जांच कराई गई तो वह फर्जी मिला। इसके बाद महानिदेशक (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ने जिले के 12 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच करने का निर्देश दिया। एडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने तहकीकात की तो केवल एक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र ही सही मिला। 11 के स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। डीएम के हस्ताक्षर और मुहर भी फर्जी मिले। कमेटी ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।

मामले में तहसीलदार सदर अतुल हर्ष की तहरीर पर नगर कोतवाली में सभी 11 अभ्यर्थियों पर धोखाधड़ी आदि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें कारो निवासी दिव्यांसी भाष्कर, शाहपुर (बढ़वलिया) निवासी रिया देव, बढ़वलिया निवासी वर्षा रानी और यशराज, फिरोजपुर (चितबड़ागांव) निवासी विभा कुमारी, निखिल कुमार सिन्हा व आशुतोष कुमार, बीबीपुर (बढ़वलिया) निवासी सुमित कुमार, नगवां गाई (अख्तियारपुर) निवासी ख्याति गुप्ता, पखनपुरा (अख्तियारपुर) निवासी विवेक ठाकुर तथा चितबड़ागांव नपं के जवाहर नगर निवासी हर्षिता रंजन शामिल हैं।

एडीएम अनिल कुमार के अनुसार शासन से 12 लोगों की सूची जांच के लिए भेजी गई थी। जांच में 11 के प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं। उन सभी के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज होने की सूचना के बाद से खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि अभी कई लोग इस रैकेट के शिकंजे में आएंगे।

