Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdesign for INS Gomti and Naval Gallantry Garden has been revealed it will also include 7D theatre
आईएनएस गोमती और नौसेना शौर्य वाटिका का डिजाइन आया सामने, 7 डी थिएटर भी होगा

आईएनएस गोमती और नौसेना शौर्य वाटिका का डिजाइन आया सामने, 7 डी थिएटर भी होगा

संक्षेप:

लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहां का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द ही भारतीय नौसेना के के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा।

Jan 16, 2026 08:45 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहां का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द ही भारतीय नौसेना के के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा। संग्रहालय में आईएनएस गोमती युद्धपोत के अवशेषों के साथ अब टीयू 142 विमान और एसके 42 बी हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी प्रदर्शित करने का नया करार हुआ है। इसके लिए चार करोड़ का टेंडर हो चुका है। वर्तमान में तमिलनाडु के आईएनएस राजाली एयर स्टेशन पर मौजूद ये दोनों विमान, सेवामुक्त होने के बाद लखनऊ लाए जा रहे हैं। ये विमान संग्रहालय के ‘ओपन एयर म्यूजियम’ सेक्शन का हिस्सा बनेंगे, जिससे आगंतुक इन्हें करीब से देख सकेंगे और नौसेना की हवाई क्षमताओं को समझ सकेंगे। इन विशाल विमानों के परिवहन की लॉजिस्टिक्स पर काम तेज़ी से चल रहा है। इकाना स्टेडियम के पास बन रहे इस 23 करोड़ रुपये की परियोजना का लगभग 20 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

अधिकारियों का ध्यान अब इन प्रमुख नौसैनिक कलाकृतियों को निर्धारित स्थान पर लाकर व्यवस्थित करने पर केंद्रित है। टीयू-142 और एसके-42बी हेलीकॉप्टर के साथ, संग्रहालय में सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती के प्रमुख हिस्से, प्रोपेलर, और नियंत्रण कंसोल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौसेना के शौर्य और इतिहास से जोड़ने का एक अनूठा माध्यम बनेगा।

ये भी पढ़ें:रुपये लेकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम का चढ़ा पारा, अफसरों को दिया आदेश

क्या है खास

जहाज की रेलिंग, पोर्थोल जैसी खिड़कियाँ, नौसैनिक वास्तुकला और समुद्री प्रतीकों के साथ इसे विशिष्ट पहचान दी जाने की योजना है। परिसर में इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेंट्रल डेक, ओपन एयर मेमोरियल, थीमैटिक वॉकवे, प्रदर्शनी गैलरी, फाउंटेन और लाइट-एंड-साउंड एरिना शामिल होंगे। परियोजना दो प्रमुख हिस्सों में विकसित हो रही है। पहली-‘आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक’ और दूसरी-‘नौसेना शौर्य वाटिका’। ‘आईएनएस गोमती (एफ-21)’ गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट है जिसने 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी और ‘ऑपरेशन कैक्टस’, ‘ऑपरेशन पराक्रम’ जैसे अभियानों में हिस्सा लिया। इसे संरक्षित कर संग्रहालय परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नागरिक और युवा उसकी बहादुरी की कहानी को प्रत्यक्ष देख सकें।

यह होंगे प्रमुख आकर्षण

संग्रहालय परिसर में 7 डी थिएटर, एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग सिम्युलेटर, वॉरशिप सिम्युलेटर, सबमर्ज्ड द्वारका मॉडल, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो, मरीन लाइफ एक्वेरियम तथा ‘ड्रेस लाइक योर हीरोज़' जैसी सहभागितापरक गतिविधियां होंगी। इसके अतिरिक्त नौसेना के वीरता पुरस्कारों, ऐतिहासिक अभियानों और स्वदेशी रक्षा नवाचारों से जुड़ी इंटरएक्टिव गैलरियां भी विकसित की जाएंगी। परियोजना की निगरानी हेतु महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें मेरिटाइम हेरिटेज सोसाइटी, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन और नौसेना विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Ekana Stadium UP Sarkar Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |