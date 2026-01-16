आईएनएस गोमती और नौसेना शौर्य वाटिका का डिजाइन आया सामने, 7 डी थिएटर भी होगा

संक्षेप: लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहां का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द ही भारतीय नौसेना के के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहां का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द ही भारतीय नौसेना के के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा। संग्रहालय में आईएनएस गोमती युद्धपोत के अवशेषों के साथ अब टीयू 142 विमान और एसके 42 बी हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी प्रदर्शित करने का नया करार हुआ है। इसके लिए चार करोड़ का टेंडर हो चुका है। वर्तमान में तमिलनाडु के आईएनएस राजाली एयर स्टेशन पर मौजूद ये दोनों विमान, सेवामुक्त होने के बाद लखनऊ लाए जा रहे हैं। ये विमान संग्रहालय के ‘ओपन एयर म्यूजियम’ सेक्शन का हिस्सा बनेंगे, जिससे आगंतुक इन्हें करीब से देख सकेंगे और नौसेना की हवाई क्षमताओं को समझ सकेंगे। इन विशाल विमानों के परिवहन की लॉजिस्टिक्स पर काम तेज़ी से चल रहा है। इकाना स्टेडियम के पास बन रहे इस 23 करोड़ रुपये की परियोजना का लगभग 20 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

अधिकारियों का ध्यान अब इन प्रमुख नौसैनिक कलाकृतियों को निर्धारित स्थान पर लाकर व्यवस्थित करने पर केंद्रित है। टीयू-142 और एसके-42बी हेलीकॉप्टर के साथ, संग्रहालय में सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती के प्रमुख हिस्से, प्रोपेलर, और नियंत्रण कंसोल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौसेना के शौर्य और इतिहास से जोड़ने का एक अनूठा माध्यम बनेगा।

क्या है खास जहाज की रेलिंग, पोर्थोल जैसी खिड़कियाँ, नौसैनिक वास्तुकला और समुद्री प्रतीकों के साथ इसे विशिष्ट पहचान दी जाने की योजना है। परिसर में इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेंट्रल डेक, ओपन एयर मेमोरियल, थीमैटिक वॉकवे, प्रदर्शनी गैलरी, फाउंटेन और लाइट-एंड-साउंड एरिना शामिल होंगे। परियोजना दो प्रमुख हिस्सों में विकसित हो रही है। पहली-‘आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक’ और दूसरी-‘नौसेना शौर्य वाटिका’। ‘आईएनएस गोमती (एफ-21)’ गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट है जिसने 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी और ‘ऑपरेशन कैक्टस’, ‘ऑपरेशन पराक्रम’ जैसे अभियानों में हिस्सा लिया। इसे संरक्षित कर संग्रहालय परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नागरिक और युवा उसकी बहादुरी की कहानी को प्रत्यक्ष देख सकें।