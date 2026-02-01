Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDeputy Commissioner Prashant Kumar said My brother is an active member of the Mukhtar gang
मेरा भाई मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य है; इस्तीफा वापस लेने के बाद बोले डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार

मेरा भाई मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य है; इस्तीफा वापस लेने के बाद बोले डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार

संक्षेप:

जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और अपने कार्यालय में ड्यूटी संभाल ली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से लिया गया। इस दौरान उन्होंने कि उनका भाईमुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य और आर्थिक सलाहकार हैं।

Feb 01, 2026 10:22 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
share Share
Follow Us on

अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और फिर से अपने कार्यालय में ड्यूटी संभाल ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफा वापस लेने का निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से लिया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने भाई को लेकर कहा कि वह मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और आर्थिक सलाहकार हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी रुपये गबन का आरोप लगा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उनके भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग के सक्रिय सदस्य और उनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। प्रशांत ने आरोप लगाया कि विश्वजीत ने अपने माता-पिता को भी मारा-पीटा था, जिसके लिए एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा वह जियो ब्रांच मैनेजर को जान से मारने की धमकी देने, जबरन वसूली करने जैसे मामलों में भी संलिप्त हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका भाई एक आपराधिक व्यक्ति है।

ये भी पढ़ें:राजनीतिक पारी भी खेल चुके हैं प्रशांत सिंह, कौन हैं अयोध्या डिप्टी कमिश्नर

प्रशांत कुमार सिंह ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने 2021 में सीएमओ मऊ को एक पत्र दिया, जिसमें दावा किया गया कि प्रशांत द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है, क्योंकि उसमें दिनांक नहीं है और डॉक्टरों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। प्रशांत के अनुसार, सीएमओ मऊ ने खुद प्रमाण पत्र की जांच नहीं की, बल्कि सीधे उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए, जबकि यह प्रमाण पत्र सीएमओ मऊ के कार्यालय से ही जारी हुआ था। प्रशांत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के सामने यह प्रमाण पत्र पेश किया, और सीएमओ अयोध्या ने सीएमओ मऊ से इसकी पुष्टि की। इसके जवाब में सीएमओ मऊ ने लिखित में कहा कि प्रमाण पत्र सही है। प्रशांत ने सवाल उठाया कि फिर बार-बार उनके प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Ayodhya Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |