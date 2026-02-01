मेरा भाई मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य है; इस्तीफा वापस लेने के बाद बोले डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार

संक्षेप: जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और अपने कार्यालय में ड्यूटी संभाल ली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से लिया गया। इस दौरान उन्होंने कि उनका भाईमुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य और आर्थिक सलाहकार हैं।

अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और फिर से अपने कार्यालय में ड्यूटी संभाल ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफा वापस लेने का निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से लिया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने भाई को लेकर कहा कि वह मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और आर्थिक सलाहकार हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी रुपये गबन का आरोप लगा था।

प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उनके भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग के सक्रिय सदस्य और उनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। प्रशांत ने आरोप लगाया कि विश्वजीत ने अपने माता-पिता को भी मारा-पीटा था, जिसके लिए एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा वह जियो ब्रांच मैनेजर को जान से मारने की धमकी देने, जबरन वसूली करने जैसे मामलों में भी संलिप्त हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका भाई एक आपराधिक व्यक्ति है।