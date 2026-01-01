Hindustan Hindi News
डिप्टी कमिश्नर रिश्वत प्रकरण में दो और कारोबारियों पर शिकंजा, सीबीआई को कई अहम जानकारी मिलीं

संक्षेप:

सीबीआई ने कारोबारियों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन सभी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

Jan 01, 2026 11:54 pm IST
सीबीआई ने कारोबारियों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन सभी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर इस मामले में नामजद दो अन्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जल्दी ही इन दोनों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। सीबीआई ने इस मामले में रिश्वत लेकर सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स का नुकसान कराने में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ही कारोबारी से रिश्वत लेते हुए डिप्टी कमिश्नर समेत पांच आरोपियों को पकड़ लिया गया था।

यह रिश्वत डिप्टी कमिश्नर ने झांसी में तैनात सुपरवाइजर अनिल तिवारी और अजय शर्मा के जरिए ली थी। इस मुकदमे में गिरफ्तार प्रभा भंडारी, सुपरवाइजर अनिल तिवारी, अजय शर्मा, वकील नरेश गुप्ता और जय दुर्गा हार्डवेयर के संचालक राजू मंगतानी से पूछताछ में कई और जानकारियां मिली है। इस आधार पर पड़ताल की जा रही है। इनके अलावा सीबीआई की एफआईआर में कारोबारी जय अम्बे प्लाईवुड मालिक लोकेश तोलानी और तेजपाल मंगतानी को भी नामजद किया गया है। सीबीआई इनके खिलाफ कुछ तथ्यों से सम्बन्धित साक्ष्य जुटा रही है। इसके बाद इन दोनों कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

ये है पूरा मामला

एक दिन पहले सीबीआई ने झांसी में तैनात सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) के इशारे पर 70 लाख रुपये घूस ले रहे दो अधीक्षकों अनिल तिवारी व अजय कुमार शर्मा को रंगे हाथ पकड़ा था। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने घूसखोरी के इस मामले में प्रभा भंडारी समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगतानी व वकील नरेश कुमार गुप्ता भी शामिल थे। सीबीआई आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी कर रही है।

आठ दिन चली डीलिंग, सीबीआई के ट्रैप में फंसे रिश्वतखोर

सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने सीजीएसटी झांसी में करोड़ों की कर चोरी में कारोबारी को राहत दिए जाने के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की डीलिंग की शिकायत पर अपना जाल बिछाया था। बताया जा रहा है कि डीलिंग करीब आठ दिन से चल रही थी। फिर सीबीआई ऐसा जाल बुना कि बुधवार सुबह रिश्वतखोर उसमें ट्रैप हो गए। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई में लोकल इनपुट पहले ही जुटा लिए थे, लेकिन अफसरों और कर्मचारियों की कोई मदद नहीं ली गई। झांसी में डटी सीबीआई टीम ने मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर, दोनों अधीक्षकों व अन्य के विरुद्ध मंगलवार को केस दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की। सीबीआई के अनुसार आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य चारों आरोपियों को झांसी से पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में केस सैटल कराने में लगे जीएसटी मामलों के अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता और हार्डवेयर कारोबारी जय दुर्गा हार्डवेयर का प्रोपराटर राजू मंगनानी भी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
