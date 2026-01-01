डिप्टी कमिश्नर रिश्वत प्रकरण में दो और कारोबारियों पर शिकंजा, सीबीआई को कई अहम जानकारी मिलीं

संक्षेप: सीबीआई ने कारोबारियों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन सभी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सीबीआई ने कारोबारियों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन सभी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर इस मामले में नामजद दो अन्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जल्दी ही इन दोनों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। सीबीआई ने इस मामले में रिश्वत लेकर सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स का नुकसान कराने में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ही कारोबारी से रिश्वत लेते हुए डिप्टी कमिश्नर समेत पांच आरोपियों को पकड़ लिया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह रिश्वत डिप्टी कमिश्नर ने झांसी में तैनात सुपरवाइजर अनिल तिवारी और अजय शर्मा के जरिए ली थी। इस मुकदमे में गिरफ्तार प्रभा भंडारी, सुपरवाइजर अनिल तिवारी, अजय शर्मा, वकील नरेश गुप्ता और जय दुर्गा हार्डवेयर के संचालक राजू मंगतानी से पूछताछ में कई और जानकारियां मिली है। इस आधार पर पड़ताल की जा रही है। इनके अलावा सीबीआई की एफआईआर में कारोबारी जय अम्बे प्लाईवुड मालिक लोकेश तोलानी और तेजपाल मंगतानी को भी नामजद किया गया है। सीबीआई इनके खिलाफ कुछ तथ्यों से सम्बन्धित साक्ष्य जुटा रही है। इसके बाद इन दोनों कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

ये है पूरा मामला एक दिन पहले सीबीआई ने झांसी में तैनात सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) के इशारे पर 70 लाख रुपये घूस ले रहे दो अधीक्षकों अनिल तिवारी व अजय कुमार शर्मा को रंगे हाथ पकड़ा था। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने घूसखोरी के इस मामले में प्रभा भंडारी समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगतानी व वकील नरेश कुमार गुप्ता भी शामिल थे। सीबीआई आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी कर रही है।