70 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी एक दिन की रिमांड पर, CBI करेगी पूछताछ

संक्षेप: 70 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी एक दिन की रिमांड कोर्ट ने स्वीकृत की है। उनके साथ गिरफ्तार किए गए अधीक्षक अनिल तिवारी व अजय शर्मा की दो दिन की रिमांड मिली है।

यूपी के झांसी में 70 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ी गई सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की एक दिन की रिमांड कोर्ट ने स्वीकृत की है। उनके साथ गिरफ्तार किए गए अधीक्षक अनिल तिवारी व अजय शर्मा की दो दिन की रिमांड मिली है। इन तीनों से जीएसटी में चल रहे रिश्वत रैकेट गिरोह के बारे में और जानकारी पता करने के लिए सीबीआई ने रिमांड अर्जी दी थी।

सीबीआई की लखनऊ टीम ने सेन्ट्रल जीएसटी के इन तीनों अफसरों के अलावा व्यापारी राजू मंगनानी व नरेश गुप्ता को भी पकड़ा था। सीबीआई ने इस कार्रवाई में 1.60 करोड़ रुपये बरामद किए थे। यह कार्रवाई उस समय हुई थी जब प्रभा ने व्यापारी से 70 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई को इस मामले में कुछ व्यापारी और विभागीय कर्मचारियों से कई जानकारियां मिली थी। इस आधार पर गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड अर्जी दी थी। रिमांड अवधि बुधवार से शुरू होगी।