Deputy CMO who came to see a girl for marriage was taken hostage, cash and jewellery were also looted शादी के लिए लड़की देखने आए डिप्टी सीएमओ को बनाया बंधक, नगदी और गहने भी लूट लिए
Deputy CMO who came to see a girl for marriage was taken hostage, cash and jewellery were also looted

शादी के लिए लड़की देखने आए डिप्टी सीएमओ को बनाया बंधक, नगदी और गहने भी लूट लिए

आगरा के रहने वाले और हाथरस में तैनात डिप्टी सीएमओ को मैनपुरी में बंधक बना लिया गया है। इसके बाद उनसे नगदी और गहने लूट लिए गए। दरअसल वह अपने दोस्त के साथ लड़की देखने गए थे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:58 AM
शादी के लिए लड़की देखने आए डिप्टी सीएमओ को बनाया बंधक, नगदी और गहने भी लूट लिए

यूपी में आगरा के रहने वाले और हाथरस में तैनात डिप्टी सीएमओ को मैनपुरी में शादी के लिए लड़की देखने जाना भारी पड़ गया है। आरोप है कि नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के पास एक घर में रविवार को आरोपियों ने डिप्टी सीएमओ और उनके दोस्त को बंधक बना लिया। इसके बाद उनसे नगदी और गहने लूट लिए। पीड़ित ने देर शाम कोतवाली पुलिस को मामले में तहरीर दी है। उधर, पीड़ितों द्वारा बताए गए घर पर ताला लगा है और आरोपी फरार हैं। वहीं मामले में अलग-अलग चर्चाएं भी हो रही हैं।

रविवार को आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-10 निवासी डॉ. एके सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह हाथरस के बाग्ला हॉस्पिटल में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। तलाकशुदा हैं। अपनी रिश्ते की बहन के कहने पर वह लड़की देखने मैनपुरी आए थे। बहन ने अपने पड़ोस की एक लड़की से शादी कराने की बात कही थी। इसके बाद वह अपने दोस्त ललित कौशिक निवासी वसुंधरा कॉलोनी, हाथरस गेट के साथ लड़की के घर दोपहर 3 बजे पहुंचे। उन्हें वहां रिश्ते की बहन, एक अन्य महिला और दो पुरुष मिले। आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और उनसे 75 हजार रुपये की नकदी, 4 मोबाइल फोन, दो अंगूठी, एक ब्रेसलेट और लड़की को देने के लिए लेकर गए कपड़े लूट लिए। शाम 7 बजे उन्हें मुक्त किया गया।

इस संबंध में डा. एके सिंह ने अपने परिजनों को भी घटना के बारे में अवगत करा दिया। कोतवाली पुलिस तहरीर की जांच कर रही है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।

