Deputy CM Keshav Prasad Maurya will go to Russia will lead sacred relics Lord Buddha रूस जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का करेंगे नेतृत्व, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDeputy CM Keshav Prasad Maurya will go to Russia will lead sacred relics Lord Buddha

रूस जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का करेंगे नेतृत्व

केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधिमंडल के साथ 23 सितम्बर को भारतीय वायुसेना के विमान से रूस प्रस्थान करेंगे। जहां पर भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा कपिलवस्तु अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताSun, 21 Sep 2025 10:08 PM
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 24 सितम्बर से एक अक्तूबर तक काल्मिकिया रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पवित्र अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधिमंडल के साथ 23 सितम्बर को भारतीय वायुसेना के विमान से रूस प्रस्थान करेंगे। जहां पर भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा कपिलवस्तु अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कपिलवस्तु अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा भारत की साफ्टपावर और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी माध्यम बनेगी। इससे पूर्व थाईलैंड और वियतनाम में भी भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है। थाईलैंड और वियतनाम की सफलता ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि रूस में होने वाली प्रदर्शनी इस गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाएगी और भारत की सांस्कृतिक छवि को और निखरेगी।

पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन के महत्व की चर्चा करते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ सांस्कृतिक व राजनैतिक रिश्तों में और गहराई आएगी। साथ ही सभ्यतागत विरासत को पुनः स्थापित करना व भारत को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि व परम्परा का संरक्षक स्थापित करना है। यही नहीं इससे वैश्विक शांति व सद्भाव का वातावरण मजबूत होगा और भगवान बुद्ध के संदेश करुणा, शांति व अहिंसा को विश्वभर में प्रसारित किया जाएगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25 से 28 सितंबर तक एलिस्ता शहर काल्मिकिया में राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाली मूल कलात्मक शैलियों की कृतियों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। पिपरहवा अवशेषों पर एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित की जाएगी। काल्मिकिया ऐसा क्षेत्र है, जहां बौद्ध जनसंख्या बहुतायात में है, यहां बौद्ध धर्म केवल धर्म ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।

