अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत मांगें तो मुझसे आवास पर करें संपर्क, जेल भेजूंगा, डिप्टी सीएम केशव सख्त

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त तेवर में कहा कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें। मेरे सरकारी आवास पर आकर मुझसे मिले। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को जेल भेजूंगा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार बीकेटी ब्लॉक की उसरना पंचायत में आयोजित ग्राम चौपाल को मोतिहारी, बिहार से वर्चुवली सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि वंदेमातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आज हम सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प ले और यह संकल्प लें कि सरकार की किसी भी सुविधा को पाने के लिए अब कोई किसी को रिश्वत या घूस नहीं देंगे।

उन्होंने सख्त तेवर में कहा कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें। मेरे सरकारी आवास पर आकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को माफ नहीं किया जायेगा। जांच में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत के आरोप में दोषी सिद्ध पाया गया, तो उसको जेल भिजवाने का काम भी किया जाएगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज ग्राम चौपाल बहुत ही पवित्र दिन आयोजित हो रही है। देशभर में वंदेमातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव मनाया गया। उन्होंने वंदेमातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए।

माह में एक दिन गांव में सफाई अभियान चलायें प्रधान व ग्रामीण उपमुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि प्रधान और जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व ग्रामीण सभी लोग मिलकर महीने मे एक दिन सफाई अभियान चलायें। सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1.63 लाख से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। एक करोड़ से अधिक ग्रामीण इन चौपालों में शामिल हो चुके हैं। पिछले शुक्रवार तक करीब 5.73 लाख प्रकरणों व समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है।