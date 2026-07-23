Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा: डिप्टी सीएम केशव

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा: डिप्टी सीएम केशव

Keshav Prashad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई की है। मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तथा इस प्रकरण में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मौर्य ने राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संदर्भ में कहा कि वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। जब सरकार किसी मंत्री को सदन में अपनी बात रखने के लिए अधिकृत करती है, तो वह सरकार का अधिकृत पक्ष प्रस्तुत करता है। यदि किसी विषय पर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक निर्णय की आवश्यकता होती है, तो वह मंत्रिपरिषद एवं संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें भली-भांति ज्ञात होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री अथवा सरकार का कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा।

ये भी पढ़ें:गंभीर बीमारियों के इलाज में भरपूर मदद करेगी यूपी सरकार, फरियादियों से बोले योगी

विपक्ष पर केशव ने साधा निशाना

उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल छात्रों के हित में नहीं है। विपक्ष छात्रों और युवाओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा है। कभी किसानों को ढाल बनाया जाता है, तो कभी युवाओं और छात्रों को आगे कर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति न तो लोकतंत्र के लिए हितकारी है और न ही युवाओं के भविष्य के लिए।

ये भी पढ़ें:छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे, संसद में भड़के अखिलेश, PM को घेरा

देश की साख पर बट्टा लगा रहे हैं राहुल गांधी

मौर्य ने कहा कि संसद लोकतांत्रिक विमर्श और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है। यदि किसी विषय पर मतभेद या सुझाव हैं, तो उन्हें संसद के भीतर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया गया, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। पूर्व में राहुल गाँधी जिस प्रकार से विदेश में देश की छवि को ख़राब करते रहे हैं, इस घटना को दिखा कर वह युवाओं सहित देश की साख पर बट्टा लगा रहे है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुनः दोहराया कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था तथा प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी तथा ईमानदार एवं मेहनती छात्रों के अधिकारों की हर स्तर पर रक्षा की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Keshav Prasad Maurya UP Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।