देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा: डिप्टी सीएम केशव

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

Keshav Prashad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई की है। मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तथा इस प्रकरण में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मौर्य ने राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संदर्भ में कहा कि वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। जब सरकार किसी मंत्री को सदन में अपनी बात रखने के लिए अधिकृत करती है, तो वह सरकार का अधिकृत पक्ष प्रस्तुत करता है। यदि किसी विषय पर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक निर्णय की आवश्यकता होती है, तो वह मंत्रिपरिषद एवं संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें भली-भांति ज्ञात होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री अथवा सरकार का कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा।

विपक्ष पर केशव ने साधा निशाना उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल छात्रों के हित में नहीं है। विपक्ष छात्रों और युवाओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा है। कभी किसानों को ढाल बनाया जाता है, तो कभी युवाओं और छात्रों को आगे कर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति न तो लोकतंत्र के लिए हितकारी है और न ही युवाओं के भविष्य के लिए।