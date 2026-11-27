यूपी के सीएम नहीं सैफई के प्रधान बनने लायक हैं अखिलेश, 2047 तक राहुल का भी चांस नहीं: केशव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री नहीं सैफई के प्रधान बनने लायक हैं। वहीं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका 2047 तक चांस नही है।
Meerut News: मेरठ पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कानून-व्यवस्था, महिला आरक्षण और विकास के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार के दौरान गुंडागर्दी और बेईमानी का माहौल रहता था, जबकि भाजपा के शासन में दंगों पर लगाम लगी है और प्रदेश में शांति स्थापित हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, वह केवल सैफई के प्रधान बन सकते हैं। केशव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साध। कहा, 2047 तक उनका कोई चांस नहीं है।
मेरठ के रामलीला ग्राउंड में सामाजिक समरसता यात्रा की सभा में अपने भाषण में केशव मौर्य ने कहा कि जिसका भी योगदान रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सम्मान करने का काम किया है। उन्होंने संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा वाले इसका विरोध कर रहे हैं और सत्ता हाथ से जाने के बाद खिसिया रहे हैं। विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासन में रही गुंडागर्दी के कारण अब जनता उनकी वापसी नहीं चाहती। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव न तो प्रधानमंत्री बनेंगे और न ही मुख्यमंत्री। अंत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुशहाली केवल कमल के निशान से ही आएगी।
संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस और सपा खेमे में खलबली
इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सपा-कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाने के फैसले से ये दोनों विपक्षी दल घबरा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय हित में लिए जाने वाले बड़े विधायी फैसलों की संभावना से ये दल असहज हो गए हैं। मौर्य ने लिखा, संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले कांग्रेस और सपा खेमे में संसद के विशेष सत्र के नाम से ही 'खलबली' मच गई है।
सपा ने यूपी में कायम किया था जंगलराज
मौर्य ने आगे लिखा, कांग्रेस, जिसने कभी देश को आर्थिक बर्बादी की कगार पर धकेल दिया था, और एसपी, जिसने उत्तर प्रदेश में 'जंगल राज' कायम किया था, वे राष्ट्रीय हित में बड़े फैसले लिए जाने की संभावना से ही बेचैन हो जाते हैं। विपक्ष के ट्रैक रिकॉर्ड की तुलना केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से करते हुए, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने गरीबी दूर करने और भारत की आर्थिक व रक्षा स्थिति को मजबूत करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।