Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या है प्लान? डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पंजीकरण व सहायता: योजनाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मौके पर ही सहायता और परामर्श दिया जाए।

युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या है प्लान? डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश

Keshav Prashad Maurya: पीएम स्वानिधि से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम मौर्य ने बुधवार को ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाए।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पंजीकरण व सहायता: योजनाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मौके पर ही सहायता और परामर्श दिया जाए। वित्तीय साक्षरता: ऋण प्रक्रियाओं और बैंकिंग सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनकी झिझक को दूर किया जाए। परामर्श केंद्र: युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए सही मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराया जाए। सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारी ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर नियमित रूप से कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन सुनिश्चित कराएं।

ये भी पढ़ें:जो मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता है वो आपकी क्या करेगा, स्वामी का विवादित बयान

युवाओं को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाए तथा उन्हें ऋण एवं बैंकिंग सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सहायता एवं परामर्श शिविर आयोजित कर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के अधिकारी ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। साथ ही विभागीय स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए तथा अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

ये भी पढ़ें:हर परिस्थिति को रहें तैयार, बारिश पर CM योगी ने चेताया; किसानों के लिए खास प्लान
ये भी पढ़ें:सस्पेंडेड FSSO के 2 वीडियो वायरल, पहले में CM योगी से शिकायत; दूसरे में माफी

जनता का विश्वास ही 'जनता दर्शन' की असली ताकत

इससे पहले सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फोन पर जिलाधिकारी उन्नाव, प्रतापगढ़, इटावा, बरेली, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी एवं अयोध्या से वार्ता की। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस आयुक्त प्रयागराज एवं आगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, शाहजहाँपुर, कुशीनगर एवं अम्बेडकर नगर तथा मण्डलायुक्त अयोध्या से भी संवाद कर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Keshav Prasad Maurya UP Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।