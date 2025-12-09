Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
अखिलेश यादव को वंदे मातरम कहने का हक नहीं, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का तीखा वार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव का बिहार चुनाव में हार से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें वंदे मातरम कहने का हक नहीं है। साथ ही 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए ने कहा कि बाबर के नाम पर कोई ढांचा खड़ा नहीं होने देंगे।

Dec 09, 2025 10:24 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, उन्नाव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में हार से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अखिलेश को वंदे मातरम कहने का हक नहीं है। 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि बाबर के नाम पर कोई ढांचा खड़ा नहीं होने देंगे।

मंगलवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव के पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां बैठक में वह अखिलेश यादव पर पूरी तरह हमलावर तेवर में नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर दर्शन करने आज तक नहीं जा सके, लेकिन मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच गए। मुझे इससे आपत्ति नहीं कि वे कहां चादर चढ़ाते हैं, लेकिन उनका चरित्र प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। समाजवादी पार्टी असल में नमाज़वादी पार्टी है। बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

तंज कसते हुए बोले, कहा था कि अवध में हराए हैं, मगध में भी हराएंगे। लेकिन मगध हार गए और यूपी भी हार जाएंगे। अखिलेश को वंदे मातरम कहने का अधिकार भी नहीं है। अखिलेश ने गांधी-जिन्ना की तुलना कर देश का अपमान किया है। सिमी के आतंकवादियों पर चर्चा करते हुए मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिमी आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। बाद में कई को फांसी और उम्रकैद हुई। राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार और भारत माता को ‘डायन’ कहने वाले आजम खान के आचरण से ही एसपी का चरित्र समझ आता है।

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मस्जिद से हमें आपत्ति नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर ढांचा खड़ा किया तो ढहाया जाएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के नाम पर अपराधी और माफिया पनपे हैं, जो जातिवाद और तुष्टिकरण के भरोसे राजनीति करते हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें। मतदाता सूची को शुद्ध करवाएं, क्योंकि इससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। कोई भी डुप्लीकेट मतदाता दो स्थानों पर 4 स्थानों पर 10 स्थानों पर वोट डालने में कामयाब नहीं होगा।

