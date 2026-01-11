केशव प्रसाद मौर्य की कार का एक्सीडेंट, गाड़ी से टकराई गाय; बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ बरेली में एक दुर्घटना हो गई। पीलीभीत बाईपास पर डिप्टी सीएम की कार से अचानक एक गाय टकरा गई। इस हादसे में उपमुख्यमंत्री बाल-बाल बचे।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ बरेली में एक दुर्घटना हो गई। पीलीभीत बाईपास पर एक ढाबे के सामने डिप्टी सीएम की कार से अचानक एक गाय टकरा गई। इस टक्कर से गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। केशव प्रसाद मौर्य बाल-बाल बच गए। तुरंत ही उन्हें दूसरी गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बरेली आए थे। यहां दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के शोक संतप्त परिवार से मिले। इसके बाद प्रेसवार्ता कर वह फरीदपुर गए। फरीदपुर में उन्होंने ‘वीबी-जी राम जी’ अधिनियम के संबंध में ग्राम चौपाल की। इसके बाद वह बदायूं में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की माता के निधन पर शोक जताने गए। वहां से जब वह बरेली एयरपोर्ट के लिए वापस आ रहे थे तो पीलीभीत बाईपास रोड पर बजरंग ढाबे के पास उनकी कार के सामने अचानक एक गाय आ गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही दूसरी गाड़ी से केशव प्रसाद मौर्य को एयरपोर्ट के लिए सुरक्षित रवाना किया। वहीं, इस मामले में डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र भेजा जा रहा है। आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।