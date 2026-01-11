Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDeputy CM Keshav Prasad Maurya car collides with a cow
केशव प्रसाद मौर्य की कार का एक्सीडेंट, गाड़ी से टकराई गाय; बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम

केशव प्रसाद मौर्य की कार का एक्सीडेंट, गाड़ी से टकराई गाय; बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम

संक्षेप:

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ बरेली में एक दुर्घटना हो गई। पीलीभीत बाईपास पर डिप्टी सीएम की कार से अचानक एक गाय टकरा गई। इस हादसे में उपमुख्यमंत्री बाल-बाल बचे।

Jan 11, 2026 09:33 am ISTPawan Kumar Sharma बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ बरेली में एक दुर्घटना हो गई। पीलीभीत बाईपास पर एक ढाबे के सामने डिप्टी सीएम की कार से अचानक एक गाय टकरा गई। इस टक्कर से गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। केशव प्रसाद मौर्य बाल-बाल बच गए। तुरंत ही उन्हें दूसरी गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बरेली आए थे। यहां दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के शोक संतप्त परिवार से मिले। इसके बाद प्रेसवार्ता कर वह फरीदपुर गए। फरीदपुर में उन्होंने ‘वीबी-जी राम जी’ अधिनियम के संबंध में ग्राम चौपाल की। इसके बाद वह बदायूं में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की माता के निधन पर शोक जताने गए। वहां से जब वह बरेली एयरपोर्ट के लिए वापस आ रहे थे तो पीलीभीत बाईपास रोड पर बजरंग ढाबे के पास उनकी कार के सामने अचानक एक गाय आ गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही दूसरी गाड़ी से केशव प्रसाद मौर्य को एयरपोर्ट के लिए सुरक्षित रवाना किया। वहीं, इस मामले में डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र भेजा जा रहा है। आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:डिप्टी सीएम केशव के कार्यक्रम में कटी बिजली, जनरेटर में भी नहीं था डीजल

अनर्गल बयानबाजी कर रहे सपा प्रमुख

उधर, सर्किट हाउस में हुई प्रेसवार्ता में केशव मौर्य कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जबसे वह बिहार से हारकर आए हैं, तबसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें अच्छे से इलाज कराना चाहिए। केशव ने कहा कि जनता को गुमराह कर एक बार चुनाव जीता जा सकता है, पर बार-बार नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने लोगों को गुमराह किया,पर अब उसका असर खत्म हो चुका है। आने वाले चुनावों में सपा विधायकों की संख्या बेहद सीमित रहने वाली है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Keshav Prasad Maurya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |