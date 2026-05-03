2027 क्या, 2047 तक सैफई परिवार का सीएम बनने का सपना अधूरा ही रहेगा, अखिलेश के बयान पर केशव का पलटवार
केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर जवाब देते हुए कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव, आपके इशारों पर मर्यादा लांघकर 'फर्जी पीडीए' परोसने वालों को प्रदेश की जागरूक जनता भली-भांति पहचानती है।
Keshav Prasad Maurya: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को भाजपा सरकार और संगठन में एकजुटता का संदेश देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाजी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 2027 क्या, 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। यादव ने शनिवार को केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की तस्वीर साझा कर 'एक्स' पर कहा था, दो स्टूल मिलकर कुर्सी नहीं बन सकते। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका मतलब निकाला कि दोनों मिलकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर जवाब देते हुए कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव, आपके इशारों पर मर्यादा लांघकर 'फर्जी पीडीए' परोसने वालों को प्रदेश की जागरूक जनता भली-भांति पहचानती है। उन्होंने कहा, सदन में आपकी भाषा व आचरण ही आपके समर्थकों की शैली एवं व्यवहार में साफ दिखते हैं और यही आपकी राजनीति की असल फितरत भी उजागर करते हैं।
जुल्म और गुंडागर्दी के के काले पन्नों से भरा रहा है सपा का इतिहास
मौर्य ने दावा किया, साफ है कि 2027 क्या, 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। सपा का पूरा इतिहास अराजकता, जुल्म और गुंडागर्दी के काले पन्नों से भरा रहा है, जिसे प्रदेश की जनता अब दोबारा स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कमल खिलेगा और सुशासन कायम रहेगा। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में भाजपा की एकजुटता दिखाते हुए कहा, अखिलेश यादव, आपको एक नेक सलाह है कि आप गलतफहमियों का शिकार न बनें।
सपा को सफा करने का हमारा संकल्प अटल है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेरे साथ समूचा भाजपा नेतृत्व एवं हर कार्यकर्ता चट्टान की तरह एकजुट है। मौर्य ने कहा, 'सपा को सफा' करने का हमारा संकल्प अटल है। बांटो और सत्ता हथियाने की आपकी सारी 'कसरत' धरी की धरी रह जाएगी। सपा की गुंडागर्दी और अराजकता हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। 2017 व 2022 में आपका और आपकी सपा का जो हश्र हुआ था, उससे भी बुरा हाल 2027 में होने जा रहा है। यह गांठ बांध लीजिए।
क्या बोले थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की साथ चलते हुए रील हो साझा करते हुए तंज कसा था। उन्होंने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम दिखावे के लिए साथ हैं। उन्होंने यह भी तंज किया है कि दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती है।उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हुए कहा था कि यहां भी राजनीति, पहले अपना नाम लिखा फिर उनका। भाजपा में ये चल क्या रहा है? एक-दूसरे को पीछे धकेलने की साजिश ही भाजपा की असली सच्चाई है। वैसे दिखावे के लिए साथ चलते हैं। कृपापात्र पोस्टिंग पर बैठे लोगों को किसी अन्य ‘जीते हुए’ के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो दिखाने को चलते हमकदम हैं, दरअसल यही एक-दूसरे का गम है। अब हमें दूसरे ‘उप मुख्यमंत्री’ (डीसीएम) या कहें ‘प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री’ (डब्ल्यूसीएम) की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।