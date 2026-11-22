राधे-राधे से सपा को परेशानी, राधे के आशीर्वाद से साइकिल को पंचर कर सैफई भिजवाएंगे: केशव मौर्य
सपा मुखिया अखिलेश यादव के कमल मुरझा गया है बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। केशव मौर्य ने कहा, राधे के आशीर्वाद से साइकिल को पंचर करके सैफई भिजवाएंगे।
Keshav Prasad Maurya: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गरीबों की दुश्मन हैं। धार्मिक नारों को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर मौर्य ने कहा कि जब जय श्रीराम का उद्घोष होता है तो सपा प्रमुख घबराते हैं और अब राधे-राधे के उद्घोष से भी उन्हें परेशानी होने लगी है। राधे-राधे केवल नारा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति की भावना प्रकट करने का माध्यम है।
हमने जब कहा कि 'राधे-राधे कमल खिला दे' तो समाजवादी पार्टी को अपनी पंचर साइकिल दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उसे कमल मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। यह उनकी सोच और दृष्टि का दोष है, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। केशव मौर्य ने कहा, विपक्ष पिछड़ों और दलितों की विरोधी हैं तथा इन दलों से गरीबों के कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनका इतिहास गरीबों, वंचितों और शोषितों को केवल वोट बैंक समझने का रहा है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का काम किया है।
50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के विकास और गरीबों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को विश्व बैंक ने भी स्वीकार किया है, यह सरकार का अपना दावा मात्र नहीं है। पूरी दुनिया के लिए यह एक संदेश है कि जब सत्ता का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सदुपयोग किया जाता है, तो करोड़ों लोगों का जीवन बदला जा सकता है।
2047 तक सपा सत्ता में आने वाली नहीं
उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि गरीबों का जीवन और खुशहाल बने, गरीब परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हों तथा हर जरूरतमंद व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए हमारी कोशिश पहले भी थी, आज भी है और आगे भी जारी रहेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कमल पूरी तरह खिला हुआ है और आगे भी खिलने जा रहा है। वर्ष 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली नहीं है। जनता का अपार विश्वास और आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इसी जनसमर्थन के बल पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।