अचानक अस्पताल पहुंच गए डिप्टी सीएम ब्रजेश, CMS कक्ष का नजारा देखकर भड़के, दे दिया बड़ा आदेश

बाराबंकी में उस समय हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को अचानक जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंच गए। हालांकि इस दौरान ओपीडी और पैथोलॉजी से मरीज जा चुके थे। लेकिन कदम-कदम पर लापरवाही नजर आई। दीवारों पर जाला और परिसर में कूड़े के ढेर मिले।

Dinesh Rathour बाराबंकीThu, 18 Sep 2025 07:38 PM
यूपी के बाराबंकी में उस समय हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को अचानक जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंच गए। हालांकि इस दौरान ओपीडी और पैथोलॉजी से मरीज जा चुके थे। लेकिन कदम-कदम पर लापरवाही नजर आई। दीवारों पर जाला और परिसर में कूड़े के ढेर मिले। कई जगह जलभराव था। अस्पताल में स्वच्छता की अनदेखी से नाराज डिप्टी सीएम ने सफाई सुपरवाइजर को तलब किया और सभी सफाई कर्मियों के एक दिन का मानदेय रोकने के निर्देश सीएमएस को दिए। वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी ली। चिकित्सकों व कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 1.50 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले वह ब्लड बैंक पहुंचे। यहां पर ब्लड स्टॉक रजिस्टर देखा तो पर्याप्त यूनिट ब्लड होने पर प्रसन्नता जाहिर की। आगे बढ़े तो कई अलमारियां रखी देख ठिठक गए। कुर्सी लेकर अलमारी के पास पहुंचे और देखा कि अलमारी पर धूल जमा थी। नाराजगी जताते हुए कहा कि सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। जगह जगह जाला लगा था, जिसे तत्काल साफ कराने को कहा। ब्लड बैंक के बाहर बने प्याऊ की टोटी से पानी पीकर देखा। मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर एक और वाटर कूलर बढ़ाने को कहा। पास में ही बने हर्बल गार्डेन में औषधीय पौधों के बजाय खरपतवार ज्यादा मिला। जिस पर नाराजगी जताई।

डिप्टी सीएम का पारा उस समय चढ़ गया जब एक्सरे कक्ष के सामने, डायलिसिस यूनिट के पास और होम्योपैथिक अस्पताल के सामने जलभराव देखा। गंदे पानी में मच्छरों का लार्वा दिखा। सफाई न होने और पानी निकासी की व्यवस्था की अनदेखी पर उन्होंने तत्काल सफाई सुपरवाइजर को तलब किया। सुपरवाइजर वरुण कुमार से पूछा कि कितने सफाई कर्मी हैं। उसने कहा कि 25 हैं, जो शिफ्टवार कार्य करते हैं। वहीं पर खड़े कुछ लोगों ने कहा कि मंत्री जी कागजों पर ही सफाई कर्मियों की फौज है, ड्यूटी पर 15 से ज्यादा नहीं दिखते। 10 कर्मचारियों का पैसा कार्यदाई संस्था व अस्पताल के कर्मचारी फर्जी तरह से निकाल रहे हैं। मंत्री ने सीएमओ व सीएमएस को सभी 25 सफाई कर्मियों का मानदेय रोकने के निर्देश दिए। उसके बाद वह सीएमएस कक्ष पहुंचे तो वहां पर वायरिंग खुली मिली। कहा कि आपके घर में भी वायरिंग ऐसे ही खुली है। इसे तत्काल सही कराइए। सीएमओ से कहा कि आप भी सीएचसी, पीएचसी व आरोग्य मंदिरों पर खुद व्यवस्थाएं परखें जो कमियां हैं उन्हें दूर कराएं।

वार्ड में पहुंचे डिप्टी सीएम तब मरीजों को मिली तकिया

इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किसी भी मरीज को तकिया नहीं मिलती। मंत्री के पहुंचते ही कर्मचारियों ने बेडशीट व तकिया देना शुरू किया। वार्ड में भर्ती शाइमा, अरविंद, अखिलेश व गुरु प्रसाद से मंत्री ने हाल चाल पूछा तो सभी ने पोल पट्टी खोल दी। मरीजों ने कहा कि स्टाफ नर्स जल्दी सुनती नहीं हैं। सीएमएस ने सभी कर्मचारियों को अपना व्यवहार सुधारने की हिदायत दी।

अस्पताल का स्क्रैप बेच सुविधाओं पर खर्च करो

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पताल की छतों पर स्क्रैप पड़ा है। कई पुराने वाहन जो सड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं, सबको बेच दो। जो पैसा आए उसे सुविधाओं पर खर्च करो। अगली बार मैं यहां आऊं तो यह मिलना नहीं चाहिए। रोगी कल्याण समिति में आपके पास जो बजट है, उससे सौंदर्यीकरण कराएं। अस्पताल के दोनों पार्कों की सफाई कराएं, मरीज व तीमारदारों के बैठने के लिए बेंच रखवाएं।

चिकित्सकों व कर्मचारियों पर लगे आरोपों की जांच हो

डिप्टी सीएम के सामने भाजपा नेता ने ओपीडी से लेकर ओटी तक चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवाएं व जांच लिखने की शिकायत की। यह भी कहा कि आपरेशन के नाम पर वसूली होती है। फार्मासिस्टों की मनमानी हावी है। डिप्टी सीएम ने सीएमओ व सीएमएस को जांच के निर्देश दिए। कहा कि जो भी जांच में दोषी मिले कार्रवाई करें। कुछ लोगों ने सीएमओ व सीएमएस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की तो ब्रजेश पाठक ने टोक दिया।

