वीवीआईपी दर्शन के लिए अफसरों के पास पहुंचा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लेटर! जांच में जुटी पुलिस

यूपी चित्रकूट में वीआईपी दर्शन के लिए भी फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम और हस्ताक्षर वाला लेटर अधिकारियों के पास पहुंचा है। इस पर पांच लोगों का नाम लिखने के साथ ही फोन नंबर भी दर्ज है।

भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में पांच लोगों को वीवीआईपी दर्शन कराने और ठहरने का इंतजाम करने के लिए पहुंचे संदेहास्पद पत्र ने प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है। ऐसा पत्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फोटो, हस्ताक्षर युक्त लेटरपैड से जारी हुआ है। अधिकारियों ने जब पत्र को बारीकी से देखा तो संदेह हुआ। आनन फानन पत्र की सच्चाई जानने को सीएमओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय में सम्पर्क किया। मंत्रालय ने ऐसा पत्र जारी होने से इंकार किया। अब पूरे मामले की जांच सदर कोतवाली पुलिस कर रही है।

जारी इस पत्र में एक परिवार के पांच लोगों के नाम लिखे है। जिनको सात अगस्त को दर्शन और ठहरने की उच्चतम व्यवस्था कराने के निर्देश है। यह पत्र एडीएम के जरिए एसडीएम सदर के पास पहुंचा। इसके साथ कई भी फोन आए। फलस्वरूप अधिकारियों को संदेह हुआ। आखिरकार संदेह बढ़ने के साथ मामला डीएम, एसपी व सीएमओ तक पहुंच गया। फिर पत्र की सच्चाई जानने अधिकारियों ने छानबीन शुरू की।

एडीएम कार्यालय से एसडीएम को पहुंचा लेटर एसडीएम सदर अजय यादव का कहना है कि जारी पत्र एडीएम कार्यालय की माध्यम से उनको भेजा गया। पत्र डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम से जारी किया गया है। इस पत्र में आलोक कुमार, साधना देवी, शिवांगी, कुसुम लता व सुधा त्रिपाठी को चित्रकूट धाम में सात अगस्त को वीवीआईपी दर्शन कराने तथा उनके ठहरने की उच्चतम व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

पत्र मिलने के बाद दस बार फोन भी आया पत्र में लिखा गया कि पांचों व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान करने की दया करें। बताया कि पत्र में एक मोबाइल नंबर 7252018567 भी लिखा गया है। एसडीएम का कहना है कि पत्र मिलने के बाद मोबाइल नंबर 8114028929 से उनके पास करीब दस बार फोन आया है। फोन करने वाले ने अपना नाम आकाश बाजपेयी बताया। संदेह होने पर सीएमओ से संपर्क कर उनके जरिए पत्र की पुष्टि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी की गई। जिसमें डिप्टी सीएम के नाम से जारी पत्र भ्रामक लगता है।

मंत्रालय का पत्र जारी करने से इनकार सीएमओ डा. महेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फोन के जरिए अवगत कराया कि फिलहाल ऐसा पत्र कार्यालय से जारी नहीं हुआ है। फलस्वरूप एसडीएम सदर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर कोतवाली पुलिस को पत्र की जांच के निर्देश दिए। इधर एसपी अरुण कुमार सिंह का कहना है जारी पत्र नियमत: सही नहीं लग रहा है। पत्र में सात अगस्त को दर्शन कराने की बात लिखी है।