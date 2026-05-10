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ठेले पर बुजुर्ग पत्नी को ले जाने के मामले में सख्त दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जांच के आदेश

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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सोशल मीडिया वायरल बरेली जिला अस्पताल के वीडियो ने शासन-प्रशासन तक हड़कंप मचा दिया। वीडियो को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं।

ठेले पर बुजुर्ग पत्नी को ले जाने के मामले में सख्त दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जांच के आदेश

Bareilly News: बरेली जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला को इलाज न मिलने और मरीज को ठेले पर ले जाने के वायरल वीडियो का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देशित किया है कि वह वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर पूरे प्रकरण की जांच कराएं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब, असहाय और जरूरतमंद मरीजों की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मरीज मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। उनकी सेवा में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों के प्रति मरीजों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस तरह की घटनाओं से विभाग की छवि खराब होती है। इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल बरेली जिला अस्पताल के वीडियो में एक बुजुर्ग महिला ठेले पर लेटी है। ठेला लेकर जा रहे उसके पति का आरोप लगा रहा है कि बीमार पत्नी को जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। वीडियो में वह बता रहा है कि एक घंटा पहले वह पत्नी को लेकर अस्पताल आया था। यहां डॉक्टर-स्टाफ उसे देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में वह पत्नी को लेकर घर जा रहा है। दूसरी वीडियो इमरजेंसी के सामने की है। इसमें एक महिला को लेकर कई लोग अस्पताल आए। महिला को सरकारी एंबुलेंस से नहीं बल्कि ठेले से लेकर परिजन इमरजेंसी आए थे। हिन्दुस्तान अखबार दोनों वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

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क्या बोले जिम्मेदार

जिला अस्पताल एडीएसआईसी डॉ. आरसी शर्मा ने बताया था कि वीडियो की जानकारी मिली है। महिला मरीज के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह तीन दिन से भर्ती थी। उसे डायबिटिज के साथ ही कई गंभीर बीमारी है। दो दिन से उसकी सांस फूल रही है। यहां हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से चिकित्सक ने बीते शुक्रवार को ही उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। शनिवार को सुबह उसके घरवाले बिना बताए इमरजेंसी वार्ड से लेकर चले गए। ठेले पर लेकर जाने की जानकारी नहीं है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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