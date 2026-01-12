डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐक्शन, लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 4 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाह चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की हैं। डिप्टी सीएम के आदेश पर ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।इसके अलावा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 4 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। स्थानांतरण के बाद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉ. गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीकेटी ट्रामा सेंटर में तैनात 4 चिकित्साधिकारियों से कार्य में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं, कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 चिकित्साधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, कार्यों में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले 5 चिकित्साधिकारियों पर वेतन वृद्धि रोकने के साथ कार्रवाई की है। वहीं क्रय नीति के विरुद्ध दवाओं की खरीद करने वाले 2 चिकित्साधिकारियों की पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश दिए गए हैं।