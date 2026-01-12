Hindustan Hindi News
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐक्शन, लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 4 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

Jan 12, 2026 02:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाह चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की हैं। डिप्टी सीएम के आदेश पर ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले लापरवाह 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।इसके अलावा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 4 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। स्थानांतरण के बाद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉ. गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं।

बीकेटी ट्रामा सेंटर में तैनात 4 चिकित्साधिकारियों से कार्य में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं, कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 चिकित्साधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, कार्यों में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले 5 चिकित्साधिकारियों पर वेतन वृद्धि रोकने के साथ कार्रवाई की है। वहीं क्रय नीति के विरुद्ध दवाओं की खरीद करने वाले 2 चिकित्साधिकारियों की पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश दिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों के हित सर्वोपरि हैं। भविष्य में भी अनुशासनहीनता पर इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
