अनुशासनहीनता पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, दस डॉक्टरों को बर्खास्त करने का आदेश

सरकारी डॉक्टरों की अनुशानहीनता और गैरहाजिरी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त हो गए हैं। दस डॉक्टरों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। इसमें लखनऊ के चार चिकित्सक और एक डाटा इंट्री ऑपरेटर भी शामिल है। इनकी बर्खास्तगी हो गई है। अन्य की प्रक्रिया चल रही है।

Yogesh Yadav लखनऊ। विशेष संवाददाताThu, 28 Aug 2025 09:59 PM
अनुशासनहीन और बिना सूचना लगातार गैरहाजिर 10 चिकित्सकों की बर्खास्तगी के आदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। इनमें लखनऊ के चार डॉक्टर और एक डाटा इंट्री ऑपरेटर भी शामिल हैं। इनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी हो गए हैं। बाकियों की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ब्रजेश पाठक के अनुसार लखनऊ के नीलमथा अबर्न पीएचसी की डॉ. शिल्पी गुप्ता, कल्लन खेड़ा अर्बन आयुष्मान मंदिर की डॉ. कीर्ति राय, चौपटिया के डॉ. मोहसिन रजा, कटरा विजनबेग के डॉ. मुस्तकुल आफरीन कुरैशी व डाटा इंट्री ऑपरेटर सरिता कुमारी को बर्खास्त कर दिया गया है। हाथरस में एनस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. शालिनी गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मीनल अग्रवाल की अनुशासनहीनता और बिना बताए गैरहाजिरी जांच में पुष्ट होने के बाद जून 2023 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। विभागीय जांच के बाद इनकी बर्खास्तगी के आदेश दिए गए हैं।

बरेली में सीएमओ के अधीन डॉ. पुनीत मेहरोत्रा, हाथरस में सीएचसी के डॉ. आदित्य श्रीवास, बरेली में महिला चिकित्सालय की डॉ. अर्चना सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिद्वार्थनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन तैनात डॉ. आजाद को नोटिस देकर बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, चंदौली के जिला चिकित्सालय में तैनात डॉ. अशोक कुमार पर महिला कर्मियों से अभद्रता व मनमानी करने के आरोप लगे हैं। शिकायत पर डिप्टी सीएम ने डॉ. अशोक का तबादला बलिया में कर दिया और विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इन डॉक्टरों को कई बार नोटिस भी दी गई थी। लेकिन जवाब नहीं आया।

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे 22 अस्पताल

प्रदेश के 22 अस्पतालों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। पांच करोड़ 31 लाख रुपये से उपकरण स्थापित किए जाएंगे। ब्रजेश पाठक ने उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय स्वीकृत प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों को उच्चीकृत किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, सीआर्म, डिजिटल एक्सरे समेत दूसरे उपकरण स्थापित किए जाएंगे। जनरेटर भी क्रय किए जाएंगे।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि उन्नाव, अलीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, भदोही (2 चिकित्सालय), मुजफ्फर नगर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद (3 चिकित्सालय), आजमगढ़, बलिया, इटावा, संतकबीर नगर, मऊ, बाराबंकी (2 चिकित्सालय), महोबा, झांसी, गोरखपुर में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण स्थापित होंगे।

Brijesh Pathak UP Government Up Government News अन्य..
