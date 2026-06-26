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सपा और कांग्रेस की साजिश है राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पैदा किया गया विवाद: ब्रजेश पाठक

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को सपा और कांग्रेस की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र किए गए चंदे को लेकर भी सवाल उठाया।

सपा और कांग्रेस की साजिश है राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पैदा किया गया विवाद: ब्रजेश पाठक

Brajesh Pathak: यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर पैदा किया गया विवाद समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र किए गए चंदे का क्या हुआ, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। मिर्जापुर में बातचीत के दौरान राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर पूछे गए एक सवाल से नाराज पाठक ने कहा, 'बाबरी मस्जिद के लिए भी चंदा एकत्र किया गया था। उस पैसे का क्या हुआ, यह कोई नहीं पूछ रहा है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए सनातन धर्म पर हमला कर रही हैं।' इससे एक दिन पहले, अयोध्या पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश पर राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नामजद किया गया है, जबकि वरिष्ठ पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है।

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कतई न बर्दाश्त करने की नीति पर काम करती है भाजपा सरकार

विपक्ष के इस आरोप पर कि केवल कनिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, पाठक ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर 'कतई न बर्दाश्त करने' की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा, ‘क्या आप पुलिस में हैं या हम? पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।’ हालांकि, पाठक ने संवाददाताओं से विपक्षी नेताओं से बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र किए गए चंदे के बारे में भी सवाल पूछने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से संचालित मदरसों को आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है। पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे संस्थानों की जांच कर रही है, अवैध रूप से संचालित मदरसों को बंद कराया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है।

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एसआईटी रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू: सीएम योगी

वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में शुक्रवार को कहा कि राम मंदिर में प्राप्त दानराशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सौंपे जाने के तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्‍यनाथ ने यह भी कहा कि आज मोहर्रम है और कहीं किसी का अता पता नहीं है, अब अस्‍त्र शस्‍त्र का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। कोई सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। उत्‍सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो सात पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी।'

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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