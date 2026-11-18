राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले रामलला के सामने नाक रगड़ें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला
बुलंदशहर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने , सपा और कांग्रेस की सरकारों को आतातायियों की सरकार बताया और कहा कि स्याना के गौभक्तों ने गौ रक्षा के लिए दिल्ली कूच किया था। गौ भक्तों पर कांग्रेस सरकार न उस दौरान गोलियां चलवाई थी।
Brajesh Pathak: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले रामलला के सामने नाक रगड़ें, इसके बाद दर्शन करने अयोध्या जाएं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा समाज को जोड़ती है और धाम के निर्माण से क्षेत्र में आस्था के साथ विकास को भी गति मिलेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुलंदशहर के गांव अलीनगर में निर्माणाधीन श्री श्याम कृपा धाम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और निर्माणाधीन स्थल पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में पूजा-अर्चना के बाद विधि-विधान से धाम का भूमि पूजन किया।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस की सरकारों को आतातायियों की सरकार बताया और कहा कि स्याना के गौभक्तों ने गौ रक्षा के लिए दिल्ली कूच किया था। गौ भक्तों पर कांग्रेस सरकार न उस दौरान गोलियां चलवाई थी। कुछ दिनों बाद चुनाव में वही लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़ कर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी होगा। करीब 15 मिनट के भाषण में उन्होंने सपा-कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाया। कार्यक्रम में अयोध्या से आए रामबालक, धर्मदेव जी महाराज, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक कृष्ण दुबे, क्षेत्रीय मंत्री दीपक ऋषि समेत कई संत व गणमान्य लोग मौजूद रहे।
समिति के सचिव मनोज चौहान ने उपमुख्यमंत्री को बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। रामबालक और मनोज बाल्मीकि ने संबोधन किया। मनोज बाल्मीकि ने मांग रखी कि अलीनगर का एक नाम श्यामनगर हो। उन्होंने बताया कि 41 बीघा में श्याम कृपा धाम के साथ गौशाला और गोकुल का भी निर्माण हो रहा है। करीब 1 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद वह गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जिलाधिकारी कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एडीएम, एसडीएम, सभी सर्किल के सीओ, एक दर्जन थानों के प्रभारी समेत करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात रहे। ड्रोन से पंडाल की निगरानी की गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।