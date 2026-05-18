धरना दे रहे ग्राम प्रधानों के बीच पहुंचे ब्रजेश पाठक ने दिया आश्वासन, लड्डू खिलाया, ली सेल्फी

UP Panchayat Elections News: यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे ग्राम प्रधानों के बीच पहुंचे ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया। इस बीच प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधानों को समझाया और आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ है।

UP Panchayat Elections News: यूपी में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम पंचायत के कार्यकाल को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले सोमवार को दर्जनों प्रधान एकत्र हुए। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने के बाद ग्राम प्रधान संघ के लोगों ने सांकेतिक धरना देकर मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस बीच प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधानों को समझाया और आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ है। आप लोगों की मांगे जायज है, प्रयास करेंगे ग्राम प्रधानों की मांग जल्द ही पूरी हो। आश्वासन के साथ ही बृजेश पाठक ने ग्राम प्रधानों को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कराया।

इससे पूर्व प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को उनके आवास पर ग्राम प्रधान संघ ने ज्ञापन सौंपा। जहां अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने सोमवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना देकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के दिन से ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायत के संचालन के तौर पर प्रशासक का अधिकार दे। तभी ग्राम प्रधान राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे।

प्रधानों को प्रशासक बनाने के आश्वासन पर प्रधान संगठन खुश वहीं ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए सरकार और भाजपा संगठन के आश्वासन पर प्रधान संगठन ने खुशी जाहिर की है। सोमवार को राजधानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 26 मई तक सरकार के निर्णय का इंतजार करेंगे। प्रदेश में 57,694 प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने की मांग लगातार की जा रही है। संगठन का कहना है कि जहां प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, उन सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह को संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।