धरना दे रहे ग्राम प्रधानों के बीच पहुंचे ब्रजेश पाठक ने दिया आश्वासन, लड्डू खिलाया, ली सेल्फी
UP Panchayat Elections News: यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे ग्राम प्रधानों के बीच पहुंचे ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया। इस बीच प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधानों को समझाया और आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ है।
UP Panchayat Elections News: यूपी में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम पंचायत के कार्यकाल को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले सोमवार को दर्जनों प्रधान एकत्र हुए। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने के बाद ग्राम प्रधान संघ के लोगों ने सांकेतिक धरना देकर मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस बीच प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधानों को समझाया और आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ है। आप लोगों की मांगे जायज है, प्रयास करेंगे ग्राम प्रधानों की मांग जल्द ही पूरी हो। आश्वासन के साथ ही बृजेश पाठक ने ग्राम प्रधानों को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कराया।
इससे पूर्व प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को उनके आवास पर ग्राम प्रधान संघ ने ज्ञापन सौंपा। जहां अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने सोमवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना देकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के दिन से ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायत के संचालन के तौर पर प्रशासक का अधिकार दे। तभी ग्राम प्रधान राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे।
प्रधानों को प्रशासक बनाने के आश्वासन पर प्रधान संगठन खुश
वहीं ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए सरकार और भाजपा संगठन के आश्वासन पर प्रधान संगठन ने खुशी जाहिर की है। सोमवार को राजधानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 26 मई तक सरकार के निर्णय का इंतजार करेंगे। प्रदेश में 57,694 प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने की मांग लगातार की जा रही है। संगठन का कहना है कि जहां प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, उन सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह को संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।
पंकज चौधरी से भी 16 मई को भेंट वार्ता में सकारात्मक आश्वासन मिला
नये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने संगठन की मांग रखी थी। गत 6 मई, 2026 को पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंप कर ग्राम प्रधानों को अग्रिम चुनाव तक प्रशासक बनाये जाने का आग्रह किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी 16 मई को भेंट वार्ता में सकारात्मक आश्वासन मिला। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद ग्राम पंचायतों का काम-काज संचालित करने के लिए प्रशासक नामित किये जाने हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें