आप यादवों को तय करना है, मथुरा में कृष्ण कब बजाएंगे बंशी, कानपुर में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा यादव समाज सबसे बड़े सनातनी हैं और हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए आप यादवों को ही तय करना है कि मथुरा में कृष्ण बंशी कब बजाएंगे। क्योंकि अयोध्या में मुस्कराते हुए रामलला विराजमान हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यादव समाज का भरपूर समर्थन मिलेगा। बृजेश पाठक ने बिना किसी का नाम लिए सपा पर जमकर प्रहार किया। मेहरबान सिंह का पुरवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दंगल में हिस्सा लेने आए ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह गांव समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के साथ नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने समाजवादी आंदोलन को इसी गांव से प्रखर किया था।

नेताजी के बाद जो समाजवादियों का दम भर रहे हैं, उन्होंने इस विचारधारा को कमरे में बंद कर दिया है। लोहिया के आदर्शों को नेताजी और हरमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया था। तब समाजवादी आंदोलन का वास्तविक अर्थ गरीबों की सेवा करना और पीड़ितों के आंसू पोंछना था। हरमोहन सिंह के बाद सुखराम सिंह ने यादव महासभा के माध्यम से इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मगर अब कुछ लोगों ने समाजवाद को सीमित दायरे में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोहिया स्वर्ग में सोच रहे होंगे कि समाजवाद के नाम पर क्या खेल हो रहा है। हालांकि मोहित यादव युवाओं के साथ मिलकर नए सिरे से इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं।

हरमोहन सिंह से था पुराना नाता उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह यादव से पुराना नाता रहा। जब वे पढ़ रहे थे, तब पैसा कम था और लखनऊ जैसे बड़े शहर में रुकने की समस्या थी। तब हरमोहन सिंह के सरकारी आवास पर पुखरायां के लखन सिंह रहते थे। उनके साथ कई बार वहां रुका हूं और खाना खाया है। कई बार मुलाकात भी हुई।