यूपी को 484 करोड़ की स्वास्थ्य सौगात, डिप्टी सीएम ने 84 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण

उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और भविष्य में यह अपनी ही नहीं बल्कि देश की जरूरतों का भी पूरा कर सकेगा। 2017 के पहले जहां उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कालेज थे, वहीं आज पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 81 हो गई है। इसके साथ ही सरकार नर्सिंग व पैरामेडिकल कालेज भी मेडिकल कालेजों के साथ स्थापित कर रही है।

दरअसल डिप्टी सीएम ने 484.69 करोड़ की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें एक सीतापुर में जिला अस्पताल भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार लगातार हेल्थ इंस्पेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही है। डाग बाइट, स्नेक बाइट की दवाएं हर जगह उपलब्ध हैं। दवाइयों की कोई कमी नही है।

पाठक ने कहा कि जो चिकित्सा अधिकारी पहले ड्यूटी पर नही आते थे, उन्हें चिह्नित कर नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। उनके स्थान पर नए लोगों की नियुक्ति की जा रही है। यूपी में 25500 हेल्थ स्वास्थ्य सेंटर पूरी क्षमता से कार्य कर रहे है। ऐसे सभी आरोग्य सेंटरों में निःशुल्क जांच के साथ दवाईयां उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पीएचसी में सरकार ने निगरानी तंत्र को बढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिला स्तर के सभी हॉस्पिटल बेहतर काम कर रहे हैं। आज हर जिले में आईसीयू की सुविधा है।

आधुनिक उपकरणों से लेस होंगे यूपी के 31 अस्पताल यूपी के 31 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 10.74 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि रोगियों को उच्च कोटि के इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का काम लगातार चल रहा है।

यूपी के 31 अस्पतालों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन अस्पतालों के लिए 10 करोड़ 74 लाख रुपये से अधिक बजट की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अस्पतालों में आधुनिक उपकरण होने से रोगियों को जांच व उपचार में मदद मिलेगी। रोगियों को घर के नजदीक व संबंधित जिले में ही उपचार मिल सकेगा। इससे रोगियों का समय बचेगा। आवागमन व ठहरने का खर्च बचेगा। बड़े अस्पतालों से रोगियों का दबाव भी कम होगा।