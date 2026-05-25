Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बाल-बाल बचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, विमान का इंजन अचानक फेल; निकला धुआं

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के मुरादाबाद एयरपोर्ट डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बाल-बाल बच गए।  उनके सरकारी विमान में टेक-ऑफ के दौरान तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। इस दौरान विमान के एक इंजन से धुआं निकलता देखकर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बाल-बाल बचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, विमान का इंजन अचानक फेल; निकला धुआं

UP News : यूपी के मुरादाबाद जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है। यहां एयरपोर्ट डिप्टी CM ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) के सरकारी विमान में टेक-ऑफ के दौरान अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इस दौरान विमान के एक इंजन से धुआं निकलता देखकर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मिली जानकारी के अनुसाार डिप्टी सीएम बृजेश पाठक यूपी सरकार के विमान में सवार थे। वह प्रस्थान करने वाले थे। जैसे ही उनका विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर आगे बढ़ा वैसे ही अचानक उसका इंजन बंद हो गया। विमान के बाहरी हिस्से में धुआं दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ और त्वरित गति से लिए गए फैसले के चलते बड़ा विमान हादसा होने से बच गया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:UP में जब तक पंचायत चुनाव नहीं, तब तक ग्राम प्रधान ही प्रशासक; CM योगी की मंजूरी

विमान के इंजन से धुआं निकलते देख मचा हड़कंप

मुरादाबाद एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के सरकारी विमान के इंजन से अचानक धुआं निकलता देख वहां हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट परिसर और वहां मौजूद प्रशासनिक अमले के लोग तत्काल ऐक्शन में आ गए। इमरजेंसी के हालात को देखते हुए उन्होंने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा कर्मियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने डिप्टी सीएम बृ़जेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डिप्टी सीएम को क्रू मेंबर्स और सुरक्षा घेरे के बीच तत्परता के साथ बाहर निकाला गया।

तकनीकी गड़बड़ी से विमान का इंजन फेल होने और इंजन से धुआं उठने की सूचना से ऐक्शन में आए अधिकारियों ने भी डिप्टी सीएम के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ली। डिप्टी सीएम के बाहर आने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग की तकनीकी टीम और इंजीनियर विमान के इंजन में अचानक आई खराबी और धुआं निकलने की वजहों की पड़ताल कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:UP : बाहुबलियों की कुंडली खंगाल रही पुलिस, इस जिले में 185 दागियों के पास असलहे
ये भी पढ़ें:यूपी : कैदी को परिवार की जनगणना में नहीं करना होगा शामिल, यहां की जाएगी गिनती
ये भी पढ़ें:UP में फिर एनकाउंटर : 18 महिलाओं से लूटने वाले 2 इनामी बदमाश ढेर; 2 सिपाही घायल

संभल में था डिप्टी सीएम का कार्यक्रम

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सोमवार को मुरादाबाद मंडल के संभल जिले के दौरे पर थे। वह यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पहली वर्षगांठ पर संभल की सिंदूर वाटिका परिसर में रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल के सिद्धांत पर तैयार किए गए विभिन्न वेस्ट टू वंडर स्कल्पचर्स का लोकार्पण और वाटिका परिसर में सिंदूर के पौधे का रोपण भी किया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संभल के तहसील सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए।

उन्होंने वहां बच्चों में स्कूल बैग और पठन सामग्री भी वितरित की। उन्होंने तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। संभल दौरे के दौरान डिप्टी बृजेश पाठक ने प्रभु श्रीराम के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी देश और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Brijesh Pathak UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।