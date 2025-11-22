कानपुर में जाम में फंसे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने अफसरों की ली क्लास, ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

संक्षेप: कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का काफिला शनिवार को गोविंदनगर पुल के जाम में फंस गया। इस पर डिप्टी सीएम ने अफसरों की क्लास लेते हुए यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए।

कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का काफिला शनिवार को गोविंदनगर पुल के जाम में फंस गया। इस पर डिप्टी सीएम ने अफसरों की क्लास लेते हुए यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए। उधर, डिप्टी सीएम के जाम में फंसने की जानकारी मिलते ही एसीपी गोविंद नगर और गोविंदनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम से फ्लीट निकलवाई। इसके बाद दोनों वीवीआईपी ग्वालटोली की तरफ निकल गए। इस सेक्टर के प्रभारी टीआई मनोज सिंह ने बताया कि फ्लीट फंसी नहीं थी बल्कि आगे चल रहे वाहनों की वजह से धीमे-धीमे चल रही थी। क्योंकि डिप्टी सीएम की फ्लीट निकलने पर रोड का ट्रैफिक जीरो नहीं होता है। उधर, डिप्टी सीएम की फ्लीट जाम में फंसने की सूचना पर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने यातायात अफसरों के पेच कसे। वह खुद एडीसीपी एलआईयू महेश कुमार व पुलिस फोर्स के साथ शहर के कई चौराहों पर पहुंचे और जाम की समीक्षा की।

साउथ से शहर आने वालों को अक्सर जाम से होना पड़ता है दो-चार शहर में जाम लगने रोज की बात है। कई बार तो यह जानलेवा भी साबित हो चुका है। शनिवार को शहर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। दोपहर को साकेत नगर स्थित कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वे ग्वालटोली के लिए निकले थे। सामान्य तौर पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट पर पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। इसके साथ ही ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि शनिवार को शहर के तमाम चौराहों पर और सड़क पर थाना पुलिस मौजूद थी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस भी अपने मूवमेंट पर थी। इसके बाद भी जब वीवीआईपी की फ्लीट गोविंद नगर पुल पर पहुंची तो जाम में फंस गई।