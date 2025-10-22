Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDeputy CM Brajesh Pathak flew kites his wife hand reel rajya sabha mp Dinesh Sharma cut eight screws
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उड़ाई पतंग, पत्नी ने संभाली चरखी, सांसद दिनेश शर्मा ने आठ पेंच काटे

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उड़ाई पतंग, पत्नी ने संभाली चरखी, सांसद दिनेश शर्मा ने आठ पेंच काटे

संक्षेप: सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने नौ पेंच लड़ाये और इनमें से आठ पेंच काटे। नौवें पेंच काटने से चूक गए। वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खूब उत्साह के साथ पतंगबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने चार पेच काटे।

Wed, 22 Oct 2025 10:52 PMDinesh Rathour लखनऊ
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ में दीपावली के दूसरे दिन शहर में पारंपरिक तौर पर मनाए जाने वाले जमघट पर्व पर पतंगबाजी का खास उत्साह देखने को मिला। लोगों ने छतों और खाली मैदानों से रंग बिरंगी पतंगे उडाईं। काइट एसोसिएशन लखनऊ द्वारा चौक के ज्योतिबा फुले पार्क में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सभी प्रमुख काइट क्लबों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्नी नम्रता पाठक के साथ हिस्सा लिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने इस महामुकाबले का उद‌्घाटन किया। दोनों नेताओं ने पतंग उड़ा कर जमघट की परंपरा को निभाया।

सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने नौ पेंच लड़ाये और इनमें से आठ पेंच काटे। नौवें पेंच काटने से चूक गए। वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खूब उत्साह के साथ पतंगबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने चार पेच काटे। इस दौरान चरखी उनकी पत्नी ने संभाली। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रखता है बल्कि सामाजिक एकता और सौहार्द को भी मजबूत करता है।

दिनेश शर्मा

वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि जमघट का त्योहार हिन्दू मुस्लिम एकता का पर्व है। ये परंपरा अवध की है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होना केवल परंपरा के लिए ही नहीं आपसी सौहार्द और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में काइट क्लबों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। जिसमें विजेताओं को उपमुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अनील शम्सी, काइट क्लब के अध्यक्ष वासी हैदर, वरिष्ठ समाजसेवी व पूर्व खिलाड़ी अकील शम्सी, समाजसेवी डॉ उमंग खन्ना, विमर्श रस्तोगी समेत तमाम लोग मौजूद रहे।