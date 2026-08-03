Deoria News: तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयघोष से गूंजा क्षेत्र
Deoria News: ज्ञान छपरा गांव में रविवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने उद्घाटन किया। यात्रा ज्ञान छपरा से शुरू होकर विभिन्न गांवों से होते हुए पैना शहीद स्थल तक गई। इसमें बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण शामिल हुए।
Deoria News: भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। ज्ञान छपरा गांव से रविवार को युवा जोश के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने फीता काटकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। ज्ञान छपरा से शुरू होकर परसिया अली, राजीव नगर, बगही, मईल चौराहा, मईल, मईलौटा, नरसिडाढ़, तेलिया कलां, बरेजी होते हुए पैना शहीद स्थल पर पहुंच नमन कर बरहज के प. रामप्रसाद बिस्मिल स्मृति स्थल पहुंच समापन किये।इसमें वृजेश कुशवाहा, अर्जुन दुबे,अमित पाण्डेय, सुरेश तिवारी रवि प्रताप सिंह,अंजनय दास,शमशाद मलिक,ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह टिंकू,धन्नजय मणि, पंकज यादव, वृजेश कुशवाहा, हरिशंकर पाण्डेय, मणलेश्वर, मल्ल, मुलायम सहित बड़ी संख्या में युवा एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
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