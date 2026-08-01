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Deoria News: मैराथन में पुरुष वर्ग में अभिषेक और महिला में काजल रहीं प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में यूथ फेस्ट के तहत एचआईवी और एड्स जागरूकता के लिए रेड रन मैराथन आयोजित की गई। इसमें पुरुषों में अभिषेक कुमार, रितेश निषाद और रोहित यादव ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। महिलाओं में काजल पासवान ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में पुरस्कार भी वितरित किए गए।

Deoria News: मैराथन में पुरुष वर्ग में अभिषेक और महिला में काजल रहीं प्रथम

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। यूथ फेस्ट सप्ताह के अंतर्गत युवाओं में एचआईवी, एड्स जागरूकता के लिए रेड रन मैराथन का आयोजन शुक्रवार को स्व. रवींद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। इसका उद्घाटन सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता व जिला क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखा कर किया। पुरुष वर्ग में विभिन्न विद्यालयों से 76 छात्रों तथा महिला वर्ग में 32 ने प्रतिभाग किया। मैराथन पांच किलोमीटर का रहा। मैराथन के पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार को प्रथम, रितेश निषाद को द्वितीय व रोहित यादव तृतीय स्थान पर रहे। सांत्वना पुरस्कार शंभु कुमार को मिला। महिला वर्ग में काजल पासवान प्रथम, आंचल पासवान द्वितीय, पूजा पांडेय तृतीय स्थान पर रहीं।

सांत्वना पुरस्कार प्रीति चौरसिया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कार के रूप में 2500, द्वितीय को 2000, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1500 एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 500 दिया गया। क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. नीतीश राय ने युवाओं को एचआईवी फैलने के कारण एवं बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे में चार कारणों से फैलती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने, एचआईवी संक्रमित सूई एवं सींरिज के साझा प्रयोग, एचआईवी संक्रमित रक्त या रक्त उत्पात चढ़ाने व एचआईवी संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को होती है। एचआईवी, टीबी समन्वयक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने संक्रमण के बारे में जानकारी दी एवं टीबी के लक्षण बताए। इस दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. अश्विनी पांडेय, दिशा से उपेंद्र तिवारी, सुनील सिंह, आदित्य, सत्य प्रकाश, स्नेहलता, स्टेडियम कोच पूजा कोच आदि उपस्थित रहीं।

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