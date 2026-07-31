Deoria News: ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक गंभीर
Deoria News: गुरुवार को आम्रपाली एक्सप्रेस से यात्रा करते समय भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बेलपार रेलवे ढाले के पास एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी में भर्ती कराया गया, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। आम्रपाली एक्सप्रेस से बिहार की ओर जाते समय गुरुवार को भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बेलपार रेलवे ढाले के पास एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना की सूचना पर आसपास के लोगों ने घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी पहुंचाया। युवक के सिर में गहरी चोट होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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