Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: आत्महत्या के लिए प्रेरित के मामले में दो के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया के नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड 13 में एक युवक ने सूदखोरों की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। मारे गए रितेश बरनवाल ने वरुण राव और आसित राय से पैसे उधार लिए थे। इन दोनों ने उससे ब्याज की मांग करते हुए धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Deoria News: आत्महत्या के लिए प्रेरित के मामले में दो के खिलाफ केस

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। नगर पंचायत बैतालपुर के गांधी नगर वार्ड नंबर 13 निवासी युवक ने सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दे दिया। गौरीबाजार पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के पिता अजय बरनवाल ने तहरीर में कहा है कि उनका पुत्र रितेश बरनवाल ने धंधा, व्यवसाय करता था। इसके लिए सदर कोतवाली क्षेत्र के बोड़िया अनंत गांव निवासी वरुण राव से 50 हजार रुपये तथा बैतालपुर चीनी मिल के सिक्यूरिटी इंचार्ज आसित राय से 35 हजार रुपये उधार लिया था। रितेश समय से ब्याज देता था।

ये भी पढ़ें:'अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मर जाओ', दोस्ती, धोखा और अंत में सुसाइड की दुखद कहानी

कुछ दिन पूर्व से पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जोड़कर दोनों लोग पैसा मांगने के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही रितेश से मिलकर व फोन पर धमकी देने लगे। इसकी जानकारी उसने अपने भाई को दी। 31 जुलाई की शाम को रितेश औराचौरी व रूच्चापार के बीच पहुंचा था कि दोनों लोग पहुंचे और लात-मुक्के से मारेपीटे। उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर रितेश ने घर में फंदा लगाकर जान दे दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने वरुण राव व आसित राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: प्रापर्टी डीलर खुदकुशी में दो आरोपित भाई गिरफ्तार, गए जेल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Loan Deoria Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।