Deoria News: आत्महत्या के लिए प्रेरित के मामले में दो के खिलाफ केस
Deoria News: देवरिया के नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड 13 में एक युवक ने सूदखोरों की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। मारे गए रितेश बरनवाल ने वरुण राव और आसित राय से पैसे उधार लिए थे। इन दोनों ने उससे ब्याज की मांग करते हुए धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। नगर पंचायत बैतालपुर के गांधी नगर वार्ड नंबर 13 निवासी युवक ने सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दे दिया। गौरीबाजार पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के पिता अजय बरनवाल ने तहरीर में कहा है कि उनका पुत्र रितेश बरनवाल ने धंधा, व्यवसाय करता था। इसके लिए सदर कोतवाली क्षेत्र के बोड़िया अनंत गांव निवासी वरुण राव से 50 हजार रुपये तथा बैतालपुर चीनी मिल के सिक्यूरिटी इंचार्ज आसित राय से 35 हजार रुपये उधार लिया था। रितेश समय से ब्याज देता था।
कुछ दिन पूर्व से पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जोड़कर दोनों लोग पैसा मांगने के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही रितेश से मिलकर व फोन पर धमकी देने लगे। इसकी जानकारी उसने अपने भाई को दी। 31 जुलाई की शाम को रितेश औराचौरी व रूच्चापार के बीच पहुंचा था कि दोनों लोग पहुंचे और लात-मुक्के से मारेपीटे। उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर रितेश ने घर में फंदा लगाकर जान दे दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने वरुण राव व आसित राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।
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