Deoria News: झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, शादी से इंकार करने पर केस दर्ज
Deoria News: महुआडीह में एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी की बात की, तो युवक ने इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर महुआडीह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Deoria News: महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इंकार करने के मामले में मंगलवार को महुआडीह पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध केस दर्ज किया है।थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी है। आरोप लगाया है कि गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब उसने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने इंकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर महुआडीह पुलिस ने गौरीबाजार थाना क्षेत्र के वाकी पलवान टोला निवासी आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है ।
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