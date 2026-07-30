Deoria News: युवक को मनबढ़ों ने लाठी-डंडों से पीटा, रेफर
Deoria News: सुरौली, हिन्दुस्तान संवाद। सुरौली थाना क्षेत्र में घर लौट रहे एक युवक पर मनबढ़ों ने रास्ते में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
Deoria News: सुरौली, हिन्दुस्तान संवाद। सुरौली थाना क्षेत्र में घर लौट रहे एक युवक पर मनबढ़ों ने रास्ते में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह सड़क पर गिर पड़ा रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन घायल को मेडिकल कॉलेज देवरिया ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।पैकौली टोला बगही गांव निवासी प्रेम निषाद (25) पुत्र रामकुमार निषाद बुधवार की शाम देवरिया से बाइक से घर लौट रहा था। वह अभी अगया गांव के समीप पहुंचा था कि कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया।
आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर सिर फोड़ दिया। गंभीर चोट लगने से प्रेम निषाद सड़क पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। सुरौली थानाध्यक्ष अविनाश कुमार मौर्या ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।
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