Deoria News: एक्कुदाल के हमले से घायल युवक की लखनऊ जाने समय मौत

Deoria News: सुरौली(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। सुरौली थाना क्षेत्र में कुदाल के हमले से मरणासन्न हुए युवक की इलाज के लिए लखनऊ जाते समय रास्ते में मौत हो गई। परिजन शव लेकर देवरिया लौट आए। गंभीर रूप से घर युवक का चार दिनों से गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। बुधवार को युवक शहर से गांव के लिए जा रहा था तभी रास्ते में कुछ युवकों ने घेर कर उसे मारपीट की और कुदाल से सिर पर वार कर उसे मरणासन्न कर दिया था। घटना के बाद पिता के तहरीर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

घटना का विवरण

सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली के बगही टोला निवासी प्रेम कुमार बिन्द (25) पुत्र रामकुमार बिन्द बुधवार की देर शाम शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। वह अगया गांव से पैकली कुटी की तरफ आगे बढ़े ही थे कि अगया निवासी कुछ युवकों ने उसे घेर कर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने आरोपी उनसे मारपीट करने लगे। जब वह जमीन पर गिर गए तो युवकों में से मारपीट किया और सिर पर कुदाल से हमला कर मारणासन्न कर दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों उन्हें लेकर देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत देख गोरखपुर रेफर कर दिया। चार दिनों प्रेम का इलाज गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सोमवार की रात उनसे हायर सेंटर लखनऊ लिए रेफर कर दिया जहां ले जाते समय रास्ते में प्रेम कुमार की मौत हो गई। परिजन शव लेकर देवरिया लौट आए। पिता के रामकुमार के तहरीर ने पुलिस को चार युवकों के खिलाफ तहरीर दिया था। पुलिस ने हत्या के प्रयास समय विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।