Deoria News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मातम
Deoria News: महुआडीह के सोनबरसा गांव में एक युवक अजय कुमार गोंड (18) हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में इस घटना के बाद मातम छा गया है।
Deoria News: महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सोनबरसा गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया।महुआडीह थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी अजय कुमार गोंड (18) पुत्र अनिरुद्ध गोंड के मकान के ठीक सामने से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। मकान के ऊपरी हिस्से में दीवार जुड़वाने का निर्माण कार्य चल रहा था। अजय छत के किनारे खड़े थे। इसी दौरान उनके बड़े भाई रामानंद नीचे से सरिया ऊपर अजय को पकड़ा रहे थे।
सरिया ऊपर पहुंचते ही छत के बगल से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। हाईटेंशन तार के संपर्क में आते ही करंट की चपेट में आने से अजय गंभीर रूप से झुलसकर छत पर गिर पड़े। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल पहुंचाए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
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