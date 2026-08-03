Deoria News: प्लास्टिक के ड्रमों की नाव पर 20 दिनों से रह रहा युवक
Deoria News: भटनी क्षेत्र का एक युवक ने नदी को अपना घर बना लिया है। उसने प्लास्टिक के ड्रमों और प्लाईवुड से खुद नाव बनाकर 20 दिनों से उसी पर रह रहा है। उसकी यह अनोखी यात्रा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोग उसे देखने के लिए जुट रहे हैं।
Deoria News: भटनी, हिन्दुस्तान संवाद। आमतौर पर लोग घर बनाने के लिए जमीन तलाशते हैं, लेकिन भटनी क्षेत्र का एक युवक नदी को ही अपना घर बना चुका है। प्लास्टिक के ड्रमों और प्लाईवुड से खुद नाव तैयार कर वह पिछले 20 दिनों से उसी पर रह रहा है। सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने की चाह में शुरू हुई उसकी यह अनोखी यात्रा अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। नदी किनारे जहां भी उसकी नाव रुकती है, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है。
अनवर की कहानी
भटनी थाना क्षेत्र के रुपईं गांव निवासी अनवर अंसारी पुत्र इबारत अंसारी गुजरात के एक पोर्ट पर क्रेन आपरेटर का काम करता था। मार्च माह में वह गांव लौटा, लेकिन इस बार नौकरी पर वापस नहीं गया। सोशल मीडिया पर कुछ अलग करने की सोच के साथ उसने जून माह में प्लास्टिक के नौ ड्रम, प्लाईवुड और अन्य सामग्री खरीदकर करीब 40 हजार रुपये की लागत से नाव तैयार की। नाव पर रहने के लिए टेंट लगाकर उसने जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया। करीब एक माह तक नाव का परीक्षण करने के बाद जुलाई में वह नदी की यात्रा पर निकल पड़ा। रुपईं, सठियांव, अहिरौली और शिवबनकटा होते हुए वह इन दिनों भटनी स्थित जलपा माता मंदिर के सामने पहुंचा है। तेज हवा के कारण टेंट के कुछ पाइप टूट गए हैं, जिनकी मरम्मत के बाद वह जंगली बाबा स्थान की ओर रवाना होगा।
पहले क्रेन चलाता था अनवर
अनवर ने बताया कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के बाद वह दिल्ली गया और फिर अपने भाई के साथ गुजरात में पोर्ट पर क्रेन चलाने लगा। अब उसने नौकरी छोड़ करीब छह माह तक नाव पर रहकर नदी की यात्रा करने और अपने अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है।
चर्चा का विषय बनी अनवर की नाव
नौ प्लास्टिक के ड्रम, प्लाईवुड, प्लास्टिक पाइप तथा कवर सेट के सहारे युवक ने करीब एक माह में नाव को तैयार किया है। तैयार किया गया नाव भी आस पास के लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना है। इस नाव को भी देखने के लिए लोग जुट रहे हैं।
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