Deoria News: जर्जर तार बदलने पहुंचने पर विरोध, वापस लौटे कर्मचारी
Deoria News: मदनपुर के बाबा महेंद्रानाथ मंदिर में जर्जर विद्युत तार बदलने पहुंचे विद्युत निगम के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के निर्देश पर तार बदलने की योजना थी, विशेष रूप से श्रावण मास में बढ़ने वाली भीड़ के लिए। विरोध के कारण कर्मचारियों को लौटना पड़ा।
Deoria News: मदनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बाबा महेंद्रानाथ मंदिर परिसर में शिकायत पर विद्युत निगम कार्यालय के लोग जर्जर तार बदलने पहुंचे, जहां स्थानीय कुछ लोगों के विरोध के चलते कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि श्रावण मास में मंदिर में जुटने वाली भीड़ को लेकर व वाराणसी जोन के अधिकारी के निर्देश पर तार बदला जाना है।महेन गांव स्थित बाबा महेंद्रानाथ मंदिर परिसर में लगाए गए विद्युत तार जर्जर हो गए हैं। गुरुवार को जेई रामरतन कर्मचारियों के साथ महेन मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि तार बदले जाने के दौरान कुछ लोग विरोध करने लगे।
लोग जमीन पर रखे गए ट्रांसफार्मर की ऊंचाई बढ़ाने की मांग कर रहे थे। विरोध के कारण बिना तार बदले कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा। श्रावण मास में मंदिर परिसर में जुटने वाली भीड़ और जर्जर तार से होने वाले खतरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता व सेवानिवृत्त कैप्टन रविप्रताप सिंह ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। साथ ही तार न बदले जाने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। जेई रामरतन ने बताया कि मंदिर परिसर में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए जर्जर तार बदला जा रहा था। विरोध के चलते कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा।
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