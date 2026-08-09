Deoria News: आपसी समझौते के बाद महिला का किया गया अंतिम संस्कार
Deoria News: भागलपुर के लार रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला अनीता देवी की मौत हो गई। परिवार ने चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक मदद की मांग की। शव के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन पंचायत के बाद परिवार सुलह के लिए राजी हो गया और अंततः अंतिम संस्कार किया गया।
Deoria News: भागलपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। मईल थाना क्षेत्र के लार रोड स्थित एक अस्पताल में आपरेशन के बाद महिला की हुई मौत के बाद आपसी सुलह समझौते के तहत शनिवार को परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे शव का देर रात परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। मईल थाने में आधी रात तक चली पंचायत में सुलह-समझौता होने के बाद परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। लार थाना क्षेत्र बरडीहा परशुराम के चौरियां निवासी अशोक की पत्नी अनीता देवी को बच्चेदानी की समस्या के चलते 4 अगस्त को लार रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यहां उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद उनकी हालत सामान्य थी, लेकिन गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद चिकित्सक ने रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। देर रात शव लाकर लोगों ने अस्पताल पर हंगामा किया। शुकवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो चीत्कार मच गया। परिजनों ने चिकित्सक पर कार्रवाई, आर्थिक मदद समेत विभिन्न मांगों को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इसके बाद कई थानों की पुलिस बुलाई गई और परिजनों को समझाने में जुट गई। आधी रात तक सुलह-समझौते की बात होती रही। आखिरकार परिजन सुलह के बाद अंतिम संस्कार को तैयार हो गए। सुबह भागलपुर के कालीचरण घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया। महिला पक्ष के लोग कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं।
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