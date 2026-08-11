Deoria News: इजरायल भेजने के नाम पर 3.55 लाख रुपये की ठगी
Deoria News: बरियारपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। थाना क्षेत्र के सरौरा रहने वाली एक महिला ने एक युवक
Deoria News: बरियारपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। थाना क्षेत्र के सरौरा रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर दामाद को इजरायल भेजने के नाम पर 3.55 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी।गांव की रहने वाली लीलावती देवी ने पुलिस से शिकायत की है। उनका कहना है कि वह अपनी बेटी व दामाद का भविष्य बनाने के लिए एक वर्ष पहले एक युवक को दामाद को इजरायल भेजने के लिए 3.55 लाख रुपये दिया। उसने बताया कि वह जल्द ही विदेश भेज देगा।
कुछ दिनों तक तो आश्वासन देता रहा। लेकिन अब न तो रुपया दे रहा है और न ही विदेश ही भेज रहा है। रुपया मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला का कहना है कि वह कर्ज लेकर रुपया दी थी, ब्याज भी बढ़ गया है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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