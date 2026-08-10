Deoria News: पिता व बच्चों की हत्या की धमकी, तीन लोगों पर केस
Deoria News: महुआडीह में एक महिला ने पति और बच्चों की हत्या की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पट्टीदारों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। महिला ने कहा कि विदेश में रह रहे पट्टीदार फोन पर उन्हें उकसाते हैं और विवाद करते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
Deoria News: महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। महिला ने पट्टीदारों पर मारपीट व पति तथा बच्चों की हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
आरोप
महुआडीह थाना क्षेत्र के हेतिमपुर निवासी प्रेमबालिका देवी पत्नी अमर यादव ने आरोप लगाया है कि पट्टीदार विदेश में रहते हैं। आरोप है कि विदेश से फोन कर वे अपनी पत्नी और अन्य को उनके साथ मारपीट करने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद आए दिन उनके साथ विवाद और मारपीट की जाती है। महिला का आरोप है कि उन्हें मकान और शौचालय में जाने से भी रोका जाता है। 10 जुलाई को वह अपने पति के साथ मकान पर पहुंचीं। आरोप है कि वहां उनके पट्टीदारों की महिलाएं उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देने लगीं। कुछ समय बाद विदेश में रह रहे एक पट्टीदार ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजकर गाली-गलौज की।
धमकी
आरोप है कि रिकॉर्डिंग में विदेश से लौटने के बाद परिवार को मकान में नहीं रहने देने तथा मकान में घुसने पर उन्हें, उनके पति और बच्चों की हत्या कराने की धमकी दी गई। पुलिस ने हेतिमपुर निवासी लालबहादुर पुत्र छोटेलाल उर्फ चिखुरी, मालती देवी पत्नी छोटेलाल उर्फ चिखुरी और प्रतिभा पत्नी लालबहादुर के खिलाफ मारपीट के लिए उकसाने, हत्या की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है。
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