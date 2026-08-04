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Deoria News: विवाहिता को छत से धक्का देने के मामले में पति समेत तीन पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। थाना क्षेत्र के गौरा गांव की एक विवाहिता ने अपने

Deoria News: विवाहिता को छत से धक्का देने के मामले में पति समेत तीन पर केस

Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। थाना क्षेत्र के गौरा गांव की एक विवाहिता ने अपने पति, देवर और सास पर मारपीट कर छत से धक्का देने का आरोप लगाया है। घटना में विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके पैर और कमर में फ्रैक्चर हो गया। मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

घटना का विवरण

गौरा गांव निवासी सीमा भारती पत्नी संजीत कुमार के अनुसार, 30 जुलाई की रात करीब 10 बजे घरेलू विवाद को लेकर पति संजीत भारती, देवर अजय भारती और सास रुन्नी देवी ने उनके साथ गाली-गलौज की। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की और छत से धक्का दे दिया। गिरने से उनका बायां पैर टूट गया तथा कमर में भी फ्रैक्चर हो गया। महिला का कहना है कि शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए देवरिया के एक निजी अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर उनकी मां भी अस्पताल पहुंचीं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज को लेकर ताना देते हैं और प्रताड़ित करते हैं।

पुलिस की कार्रवाई

इलाज के बाद पीड़िता ने रामपुर कारखाना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना का कारण क्या था?
घरेलू विवाद
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