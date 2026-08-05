Deoria News: रक्तदान शिविर में युवाओं ने दिखाया उत्साह, 22 यूनिट दिया रक्त
Deoria News: देसही देवरिया में मंगलवार को प्रयास जनसेवा समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। युवाओं ने उत्साह से 22 यूनिट रक्तदान किया। रामपुर कारखाना थाना प्रभारी अश्वनी प्रधान ने इस शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। गोरखपुर सदर ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह की प्रक्रिया की देखरेख की।
Deoria News: देसही देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद। देसही देवरिया चौराहे स्थित मुस्कान हॉस्पिटल में मंगलवार को प्रयास जनसेवा समिति की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 22 यूनिट रक्तदान किया।शुभारंभ रामपुर कारखाना थाना प्रभारी अश्वनी प्रधान ने किया। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक सेवा है, जिससे जरूरतमंद लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। शिविर में गोरखपुर सदर ब्लड बैंक की चिकित्सकीय टीम की देखरेख में रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर गौरव द्विवेदी, अमन राव, शिवम उपाध्याय, गौरव मिश्रा, संतोष मिश्रा, भोला, रजनीश, सुमित, विशाल, निखिल, उमेश सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
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