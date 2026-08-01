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Deoria News: ताला तोड़कर घर में घुसने का प्रयास, विरोध पर मारपीट व पथराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: सलेमपुर में भरौली वार्ड के कुछ लोगों ने एक मकान का ताला तोड़कर जबरन घर में घुसने की कोशिश की। घर पर न होने पर महिला ने विरोध किया, जिससे हमलावरों ने मारपीट और पथराव किया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके अनुसार 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

Deoria News: ताला तोड़कर घर में घुसने का प्रयास, विरोध पर मारपीट व पथराव

Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर के भरौली वार्ड में गुरुवार की देर शाम वार्ड के ही रहने वाले कुछ लोगों ने एक मकान का ताला तोड़कर जबरन घर में घुसने व विरोध करने पर मारपीट व पथराव किया। इस मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत आधा दर्जन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।भरौली वार्ड निवासी अम्बिका मिश्रा पत्नी सत्यप्रकाश मिश्रा ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि गुरुवार की शाम कुछ लोग लाठी-डंडों से लैस होकर उनके मकान का ताला तोड़कर जबरन घर में घुस गए। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचीं और इसका विरोध किया तो आरोपितों ने एकजुट होकर उनके साथ मारपीट की।

आरोप है कि इस दौरान ईंट-पत्थर भी चलाए गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने भरौली वार्ड निवासी अजोरिया देवी, अनिल, संतोष, जयराम, जयप्रकाश, सुधीर, राजू, सतीश, राजकुमार, सीटू, लक्ष्मी देवी, रेनू देवी, मनीषा देवी और अंजली समेत आधा दर्जन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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