Deoria News: युवक को अगवा कर पिटाई करने के मामले में केस दर्ज
Deoria News: देवरिया के कैलाशपुरी में एक युवक को पैसे के लिए अगवा कर कमरे में बंद कर मारपीट की गई। छात्र शिवम ने एक युवक से 99,000 रुपये लिए थे। ब्याज की मांग के बावजूद, उसे और पैसे के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है।
Deoria News: देवरिया। शहर के कैलाशपुरी लेन नंबर दो गोरखपुर रोड निवासी एक युवक को कमरे में बंद कर मारपीट कर चेक और स्टांप पर हस्ताक्षर कराने तथा सूद सहित मूलधन देने के बाद भी जबरन पैसा मांगने के मामले में पुलिस ने केसे दर्ज किया है।अनुराग जायसवाल पुत्र स्व. गुलाब चंद्र जायसवाल ने तहरीर में कहा है कि उनका बेटा शिवम स्नातक का छात्र है। व्यक्तिगत कार्य के लिए रामगुलाम टोला निवासी एक युवक से 99000 रुपये लिया था। भुगतान के समय ब्याज की मांग की गई। वह दो बार में मूलधन सहित ब्याज दे दिया। इसके बाद भी सूद जोड़कर और पैसों की मांग की जाने लगी।
13 जुलाई को बेटे को अगवा कर एक कमरे में मारापीटा गया और चेक और सादे स्टांप पर साइन करा लिया गया। किसी तरह जानकारी होने पर पहुंचा और उसे लेकर आया। आरोपी व उसके पिता दंबग किस्म के हैं। इस मामले में पुलिस ने देव सिंह पुत्र दंगल सिंह व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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