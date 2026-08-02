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Deoria News: प्रेमिका ने नंबर ब्लॉक किया तो घर पहुंचे प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। प्रेमिका के मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर बौखलाया प्रेमी उसके

Deoria News: प्रेमिका ने नंबर ब्लॉक किया तो घर पहुंचे प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम

Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। प्रेमिका के मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर बौखलाया प्रेमी उसके घर पहुंच गया। दोनों में नोंक-झोंक के बीच प्रेमिका का भाई घर पहुंच गया। मामले में दखल देने पर बौखलाए प्रेमी ने भाई पर कुदाल से प्रहार कर दिया। कुदाल के प्रहार से प्रेमिका का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के भाई को मेडिकल कॉलेज भिजवाया और प्रेमी को हिरासत में ले लिया।

घटना का विवरण

आजमगढ़ जिले के एक युवक का रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से 2 साल पहले मिस्ड कॉल के बाद आपस में बातचीत होने लगी। दोनों की बातचीत प्रेम संबंध में बदल गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत और प्रेम संबंध की जानकारी घर वालों को भी थी। लगभग डेढ़ महीने पहले युवती ने युवक का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और बातचीत करना पूरी तरह छोड़ दिया। युवक कई अन्य नंबरों से बात कर प्रेमिका को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन युवती उससे बात करने को तैयार नहीं हुई। रविवार की दोपहर वह प्रेमिका के गांव पहुंच गया। प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी ने बातचीत बंद करने और मोबाइल नंबर ब्लॉक करने की वजह पूछना शुरू किया। दोनों के बीच नोंक झोंक शुरू हो गई। इसी दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया।

भाई पर हमला

उसने युवक से घर आने और नोंक-झोंक करने का वजह पूछना शुरू कर दिया। बौखलाए प्रेमी ने पास में रखा कुदाल उठाया और प्रेमिका के भाई पर जोरदार प्रहार कर दिया। अचानक हुए कुदाल के प्रहार से प्रेमिका का भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंचे रामपुर कारखाना थानेदार अश्वनी प्रधान ने घायल प्रेमिका के भाई को सरकारी एंबुलेंस से महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज भिजवाया जहां से स्थिति गंभीर देख उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस की कार्रवाई

अस्पताल पहुंचे एएसपी ने ली जानकारीघटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप पहुंच गया। घायल के मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही अपर पुलिस अधीक्षक आनंद पांडेय, क्षेत्राधिकार सदर संजय कुमार रेड्डी और सदर कोतवाल राकेश राय पहुंच गए। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचे घायल के परिजनों और रामपुर कारखाना थानेदार अश्वनी प्रधान से मामले की जानकारी ली।

FAQs

घटना कब हुई थी?
घटना रविवार की दोपहर हुई थी।
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