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Deoria News: शराब की दुकान पर चाकूबाजी, एक युवक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: विशुनपुरा बाजार की देसी शराब की दुकान पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें इब्राहिम अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर जांच की लेकिन अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

Deoria News: शराब की दुकान पर चाकूबाजी, एक युवक गंभीर

Deoria News: विशुनपुरा बाजार, हिन्दुस्तान टीम। बघौचघाट थाना क्षेत्र के बिंदही चौराहा स्थित देसी शराब की दुकान पर गुरुवार की रात दो पक्षों में विवाद हो गया और चाकूबाजी हुई। जिसमें एक युवक घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। हालांकि देर शाम तक इस मामले में तहरीर पुलिस को नहीं मिली थी।बिदंही गांव के रहने वाले एक युवक व गोपालगंज बिहार के नवलपुर निवासी एक युवक के बीच देसी शराब की दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। यह देख बिंदगी गांव के रहने वाले इब्राहिम अंसारी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनके ऊपर ही चाकू से प्रहार कर दिया।

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जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चाकूबाजी के चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस टीम पहुंची और जांच की। थानाध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी है। सूचना पर तत्काल पुलिस गई और जांच की। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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