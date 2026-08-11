Deoria News: ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन

Deoria News: खुखुन्दू, हिन्दुस्तान संवाद। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खुखुन्दू बिजली उपकेन्द्र पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अपनी मांगों की ज्ञापन जेई को सौंपा। ग्राम सभा सुकरौली में वर्तमान में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जो 15 दिन के अंदर तीन बार जल चुका है।विद्युत उपकेंद्र खुखुन्दू पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों ने जेई को दिए पत्रक में बताया है कि वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या दो गुनी से अधिक हो गई। जिससे अधिक लोड होने से प्रत्येक दिन बार-बार ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग हो जा रहा है। साथ ही इस भीषण गर्मियों में बिजली की समस्याओं से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।