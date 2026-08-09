Deoria News: विद्युत आपूर्ति में सुधार न होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Deoria News: बरहज के पोखरभिंडा गाँव में ग्रामीणों ने खस्ताहाल विद्युत व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 48 घंटों में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पोल और तार की जर्जर स्थिति के कारण लोग लो वोल्टेज और फाल्ट से परेशान हैं।
Deoria News: बरहज, हिंदुस्तान संवाद। क्षेत्र के ग्राम पोखरभिंडा के ग्रामीणों ने गाँव की खस्ताहाल विद्युत व्यवस्था के खिलाफ शनिवार को सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और 48 घण्टे में आपूर्ति व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी है।पोखरभिंडा के चौहान टोला के ग्रामीण लोकल फाल्ट और लो वोल्टेज से आजिज है। पोल व तार जर्जर होने से आये दिन कहीं न कहीं फाल्ट हो जाता है। उसे ठीक होने दो से तीन दिन लग जाते है। बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि कूलर-पंखा नहीं चल पाते। घरेलू मोटर भी पानी नहीं उठाते।
शिकायत करने पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। विजय रावत ने बताया कि इस समस्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। फिर कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर 48 घण्टे में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अनशन भी किया जाएगा। इस दौरान विजय चौहान, सुदर्शन चौहान, विकास कुमार, राहुल तिवारी, आलोक चौहान, विवेक चौहान आदि मौजूद रहे।
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